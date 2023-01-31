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Авіакомпанія Ryanair готується до повернення в Україну

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Найбільша авіакомпанія Європи готується до повернення в Україну

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair має намір повернутися до України одразу після перемоги України над Росією.

Як заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі, зараз авіакомпанія активно наймає українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до країни після закінчення війни, повідомляє Reuters.

“Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним… Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно”, – сказав О’Лірі.

Ryanair і війна в Україні

2 лютого 2022 року лоукостер Ryanair заявив про намір ввезти до України 15-20 літаків.

Генеральний директор лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі обіцяв, що Ryanair стане “першою авіакомпанією, яка повернеться до України” після російського вторгнення, коли це буде безпечно.

25 квітня 2022 року авіакомпанія Ryanair повідомляла, що планує відновити польоти з України восени 2022 року.

18 січня 2023 О’Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже в 2023 році. О’Лірі пояснив, що найближчими рік-два відпочиваючі не побачать тарифи нижче 9,99 фунтів стерлінгів через високі ціни на нафту.

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