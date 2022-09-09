Антарктиду знову відкрили для туристичних груп

Цієї зими, через два з половиною роки, експедиції до Антарктиди стали знову доступні мандрівникам, передає Travelpulse.com.

Один із запропонованих туристам варіантів – 11-денна експедиція за маршрутом Antarctica Classic. Тут мандрівники можуть поринути у довкілля Антарктиди. Туристи відвідають Південні Шетландські острови та Антарктичний півострів, поспостерігають за пінгвінами, побачать китів та багато іншого. Вартість – 7199 доларів на особу при вильоті 13 березня 2023 року.

Більш довгий маршрут – це Antarctic Classic In-Depth, 13-денний тур з відвідуванням тих самих місць, але з двома додатковими днями. Тут туристи бонусом сфотографують морських леопардів, спостерігають за кораблем, що проходить через протоку Дрейка. Відправлення заплановано на 11 листопада 2022 року, ціна зі знижкою 11 відсотків – 6289 доларів на особу.

Мандрівники можуть заощадити до 20 відсотків при бронюванні поїздок до 29 вересня 2022 року на період з 22 жовтня 2022 року до 14 березня 2023 року. Також доступні для бронювання антарктичні експедиції на зимовий сезон 2023-24 років.