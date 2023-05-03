Закон у Туреччині, якого з жахом чекали орендарі та з тріумфом господарі квартир — скасовано

Туристи, експати та “релоканти” які орендують житло в Туреччині, можуть ненадовго розслабитися — закон у Туреччині, якого з жахом чекали орендарі і з тріумфом господарів квартир — скасовано. Точніше йдеться про «скасування скасування» закону, який дозволяв господарям підвищувати орендну плату, — пояснили на форумах місцеві експерти з Анталії. Однак, судячи з усього, це «передвиборний» маневр, який у довгостроковій перспективі лише посилить проблему.

Йдеться про те, що положення, що обмежує підвищення орендної плати на 25%, яке мало закінчитися 1 липня, буде продовжено. Як заявили блогери, про це заявив міністр довкілля, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум.

Реальності ці обмеження явно не відповідають: за даними Центру економічних та соціальних досліджень ВІТАМ, річний темп зростання середньої вартості квадратного метра орендного житла у Туреччині у лютому становив 189,5%. Чому ж за всіх темпів інфляції в Туреччині до власників житла пред’являють такі вимоги, що обмежують?

Передвиборчий маневр – впевнені блогери. «Вся Туреччина здебільшого живе на оренді. Отже, основний електорат – саме орендарі, а не орендодавці. Ось саме на їхню користь і вирішуються всі суперечки та ухвалюються закони. Напередодні виборів задобрити електорат є особливо важливим», – заявили вони.

Однак орендарям не варто розслаблятися: начебто «з квартири його практично не виселити, тільки після танців з бубнами», пишуть блогери, однак «займатися благодійністю» власники не мають наміру. Тому часто їм не залишається інших варіантів, «крім як все одно виселяти і виселяти людей, знаходячи лазівки в законі та заселяючи нових, вже за відповідну ціну інфляції». На їхню думку, «популістський» захід довго не протримається. «Експерти кажуть, що навіть якщо за збільшення ціни на оренду більше 25% даватиму тюремний термін, дана проблема в такий спосіб не буде вирішена і сутички між власниками квартир та їхніми орендарями зростатимуть», – додають експерти з Анталії.