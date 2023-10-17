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Відпочинок в Анталії для туристів став вологим

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Відпочинок в Анталії для туристів став вологим

Висока вологість вечорами, сильний вітер і погода лише трохи вище +20 градусів – така обстановка чекає на туристів, які планують відпочинок в Анталії. Такий детальний прогноз від Головного управління метеорології Туреччини наводить Antalya Ekspres.

Згідно з даними метеорологів, вранці в Анталії в ці дні вологість не перевищує 55% – такі дані на часовий проміжок від 9 до 12 годин. А ось до вечора, з 21:00 до 24:00 рівень вологості вже досягає 93%.

Температура при цьому змінюється не сильно – найвища +24, найнижча – коло +18 градусів. Також обіцяно досить сильний вітер — до 15 км/год.

Що стосується прогнозу – то до кінця тижня на туристів чекає цілком приємна літня погода – до +26-27 вдень, при цьому іноді туристів чекає навіть ясна погода, але здебільшого буде хмарно. Вночі – +19-20. І навіть температуру води обіцяють цілком комфортну – так що туристи ще зможуть засмагати та купатися.

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