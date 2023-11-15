В Анталії заявили, від чого найбільше там страждають туристи, що приїжджають

Готуючись до чергового туристичного сезону, Анталія зіштовхнулася із проблемою, яку необхідно вирішити. Довге очікування у пробках стало основною проблемою, з якою стикаються мандрівники, які мріють про відпочинок під вічним середземноморським сонцем.

Рекорди та пробки

За попередніми оцінками, цього року Анталію відвідає 16 млн. туристів, що помітно перевищує рекорд допандемійного 2019 року, зауважило турецьке видання Hurriyet Daily News. При цьому основна маса приїжджають припадає на туристів із України, Німеччини, Великобританії Польщі та Росії. Незважаючи на те, що початок сезону було відкладено через землетруси, швидке відновлення та високі температури повітря обіцяють затяжний пляжний сезон, вважають експерти.

Транспорт та очікування

Втім, не обійшлося й супутніх проблем. Наприклад, справжнім стражданням для відпочиваючих стали транспорт та дорожні пробки. Від аеропорту до місця відпочинку туристів доставляють на трансферних автобусах готелів та туристичних компаній. Відпочиваючі, які прямують у готелі в Кемера, Демрі, Фініці, Кумлуджі та Каші з аеропорту Анталії, рухаються в західному напрямку, використовуючи головні артерії міста або кільцеву дорогу, в той час як шосе Анталія-Аланія D-400 є основним маршрутом для переміщення в східний бік.

Через одну магістраль на маршруті до популярних локацій туристи змушені проводити дорогоцінний час своєї відпустки у пробках. На додаток до відпочиваючих, співробітники готелів та самостійні мандрівники, які проживають у місті та переїжджають у східні райони, також роблять свій внесок у дорожні затори. Враховуючи чисельність міського населення в Анталії, де в середньому на двох осіб припадає один транспортний засіб, проблемою, на яку туристи найбільше скаржилися під час туристичного сезону 2023 року, було тривале очікування у пробках.

Необхідні дії

Реджеп Явуз, голова робочої групи з туризму міської ради Анталії, озвучив цю проблему та наголосив на необхідності дій. Він зазначив, що пробки — це не лише проблема туристів, а й працівників туризму, які змушені змінювати свої розпорядки та проводити в дорозі багато часу, що створює додаткові складнощі. За його словами, необхідно створити нові дороги та альтернативні маршрути для вирішення цієї проблеми. Без них Анталія не зможе зберегти свої рекордні туристичні показники.