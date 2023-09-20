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В Анталії заарештували туристів, які збирали каміння для свого домашнього акваріуму

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Анталії заарештували туристів, які збирали каміння для свого домашнього акваріуму

Три звичайні на вигляд невеликі камені, які повинні були стати наповненням домашнього акваріума, стали причиною арешту пари туристів в Анталії. Поліція звинуватила їх у контрабанді історичних артефактів.

Як уточнила турецька газета Bursa Haki Miyet, йшлося про бельгійських туристів, які тепер не можуть повернутися додому, поки не завершиться експертиза вилученого каміння, яке мандрівники підібрали з землі на згадку під час одноденної поїздки до Манавгата.

Ситуація прояснила турецька газета Bursa Haki Miyet: бельгійські туристи Кім і Варре прибули до аеропорту, щоб залишити курортне місто, проте їм не вдалося цього зробити, тому що туристи не хотіли. охоронці виявили каміння у їхній валізі та викликали поліцію. Речові докази вилучили, а пару помістили в камеру за підозрою в контрабанді артефактів, тому свій рейс вони пропустили. Згодом їх таки відпустили, але за умови, що вони не покинуть республіку наступні 8 тижнів — за цей час камені досліджують фахівці музею Анталії. А поки що туристку, власницю валізи з «незаконним» вантажем, зобов’язали приходити щопонеділка до поліцейської дільниці відзначатись.

Невдовзі бельгійські туристи дізналися, що у далекому 2014 році був схожий випадок. Тоді чоловік теж вирішив прихопити із собою каміння, але його затримали прикордонники. За словами пари, зібрані камені не мають жодної історичної цінності, інакше б вони їх не взяли, просто у гостей країни таке хобі — привозити додому каміння з усіх своїх подорожей. Місце у них одне – дно акваріума.

«Я знайшов каміння на пустирі. Один був розміром з долоню та пісочного кольору. Хтось вирізав на ньому квітковий візерунок. Два інших — трикутної форми, таких, можна знайти дюжинами на пляжі. Це напевно не була частина колони храму або чогось такого роду. Я взяв їх із собою, щоб покласти до акваріуму вдома», — пояснили затримані мандрівники.

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