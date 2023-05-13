В Анталії велика акула атакувала човен (відео)

Велика акула невстановленого вигляду атакувала човен рибалок у Анталії. За одну годину переслідування вона з’їла весь їхній улов і пошкодила зубами мотор плавзасобу. Один із рибалок, які перебували на борту човна, зняв відео того, що відбувається, і опублікував його в соціальних мережах, повідомив турецький портал Ensonhaber.

Інцидент стався вдень у п’ятницю, 12 травня, за три кілометри від берега Коньяалти, який користується популярністю серед відпочиваючих та є дуже багатолюдним.

Рибалка опустив ноги у воду, щоб охолонути, коли помітив хижака, який піднявся на поверхню і почав рухатися прямо до нього. Чоловік вчасно встиг ухилитися і залізти назад у човен, іронічно звернувшись до гості зі словами: «Ласкаво просимо». “Я думав, вона вкусить мене за ногу”, – пізніше додав він.

Втім, на цьому тварина не заспокоїлася і продовжила атакувати вудки з наживкою, а потім їй сподобався мотор: акула покусала його. Рибалка разом із друзями в човні дуже злякалися, т.к. було зрозуміло, що просто так хижак не піде. Протягом години тривало протистояння, за цей час рибалка не раз намагався відігнати голодну істоту від судна словом «киш», скидаючи у воду виловлену раніше рибу, сподіваючись, що тварина наїсться і піде геть.

Видання привело наступний коментар турка: «Акула турбувала наш човен близько години. Вона атакувала двигун. Клянуся, вона кусала двигун. То був якийсь маніяк. Я казав їй: “Киш”. Було дуже неприємно та страшно. Бігали мурашки шкірою. Через неї я залишився без риби».

Рибак припустив, що акула спливла на поверхню через голод, біль чи спеку. За словами очевидця, представники цього виду мешкають на глибині близько 200 метрів.