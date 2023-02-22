Усі курорти Анталії можуть бути зруйновані новим землетрусом: турецькі геофізики розкрили причину

Усі курорти головної провінції Анталії в Туреччині, де відпочиває величезна кількість туристів, потрапили в зону ризику сейсмічного удару, який має відбутися найближчими роками — точну дату поки що розрахувати не вдається. Згідно з очікуваннями, руйнівна міць землетрусу виявиться сильнішою, ніж була в лютому в Кахраманмараші. Нову тривожну заяву опублікувало місцеве видання Son Dakika, посилаючись на прогнози турецьких вчених.

За словами голови відділення Палати інженерів-геологів (JMO) геофізика Байрама Алі Челтика, у минулому Анталія теж має трагічні події, пов’язані з сильними землетрусами та людськими жертвами, тому «зрозуміло, що вони відбудуться в курортній смузі найближчими роками». «Лінія розлому «не рухалася» протягом 500 років, але все може змінитися. За фактом це може бути сейсмічний розрив. Сьогодні ми бачимо, до чого це спричинило. У нас є подібні розриви в Анталії, Аксу, Коркутелі, Дошемеалті. У нашій бухті (анталійській) є зона субдукції (лінійна зона на межі літосферних плит, уздовж якої відбувається занурення одних блоків земної кори під інші, результатом їхньої взаємодії є сильні землетруси в цій зоні). Але ми не знаємо, коли точно станеться землетрус», – заявив геофізик.

При цьому ризик катастрофічних обвалів загрожує не центру курортного міста, а її периферії — 640-кілометровій береговій лінії, на якій зосереджені готелі, курортні селища та місцеві поселення. «Землетруси в Хатаї, Адіямані, Кахраманмараші показали нам, що розрідження ґрунту катастрофічне. У момент землетрусу земля поводиться як вода, втрачає свою здатність і руйнується. Це також посилює наслідки землетрусу. Зокрема, Демре, Фініке, Кемер, Манавгат, Серік, Аланья — всі ці райони знаходяться неподалік моря, ви копаєте на метр чи два, і вода виходить з-під землі. Це місця, побудовані на алювіальному ґрунті, а отже, там очікується значний руйнівний ефект від землетрусу», – додав він.

Довідка: Алювіальний ґрунт утворюється під впливом обмивання ґрунтовими водами. Це незміцнілий ґрунт, під яким, як правило, знаходиться пісок.

Іншими словами, потужні поштовхи у поєднанні з розмитим ґрунтом, це «вирок» для курортних міст. Анталія може стати найгіршою версією Кахраманмараша в результаті землетрусу, який ще тільки пережив. «Наш ґрунт у багато разів гірший, ніж у Кахраманмараші, висотність будівель теж інша. Це означає багато руйнувань при менш слабкому землетрусі. В історії провінції були сильні землетруси. Згідно з історичними даними, землетрус магнітудою 8 стався на південний захід від нас. Поруч із нами знаходиться зона розлому Фетхіє-Бурдур. Донедавна вона робила дуже сильні землетруси. Очевидно, що навіть через цей розломний рух будуть людські жертви та обвалення будівель», — попередив експерт.