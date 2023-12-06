У турецькій Анталії обвалився готель

У турецькій Анталії, в районі курортного селища Конакли, обрушився триповерховий готель, де проводилися ремонтні роботи. Загиблих та постраждалих немає, повідомила турецька газета Turizm Ajansi.

НП сталася 5 грудня близько 21:00 за місцевим часом. Після отримання сигналу про подію на вулиці Геккушаги туди терміново було направлено сили жандармерії, бригади протипожежної служби відділення Анталії муніципалітету та бригади з управління надзвичайними ситуаціями (AFAD). Під час огляду було встановлено, що передня частина будівлі з номерами та балконами повністю впала.

Співробітники відомств провели детальний огляд місця події та встановили, що в будівлі в момент обвалу нікого не було, інакше були б жертви. У зв’язку з тим, що сталося, розпочато розслідування для з’ясування причин обвалу.

Раніше DIP повідомляв, що туроператори розкрили вартість відпочинку в Туреччині у грудні у хороших готелях All Inclusive. Приємна новина в тому, що готелі, відкриті в Анталії в цей час – а це переважно якісні 5* – дають на цей період хорошу знижку. Тож між листопадом та новорічними святами можна відпочити дешевше на 20-25%.