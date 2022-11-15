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Туреччина

У Туреччині з початку року сталося 17 тисяч землетрусів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині з початку року сталося 17 тисяч землетрусів

Як повідомляє інформагентство Anadolu, у Туреччині з початку року було зафіксовано близько 17 000 землетрусів, причому 2 000 з них — за останній місяць.

Зазначається, що сейсмонебезпечні зони в Туреччині знаходяться вздовж трьох основних ліній розломів — у Північній Анатолії, Східній Анатолії та в Егейському регіоні. Є також 485 активних менш значних ліній розломів, створюють ризик землетрусу майже переважають у всіх районах країни.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), всі ці лінії потенційно можуть спричинити землетрус потужністю понад 5 балів. Активний розлом відбувається безпосередньо через адміністративні центри 24 провінцій та 80 районів Туреччини, серед яких райони Бурси, Денізлі, Ерзурума, Ізміра, Кайсері, Коньї, Мугли.

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