Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині рибалки зловили на вудку одну з найбільших прибережних акул у...
ТуреччинаТуризм

У Туреччині рибалки зловили на вудку одну з найбільших прибережних акул у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині рибалки зловили на вудку одну з найбільших прибережних акул у світі
Photo by Karen Neri on Unsplash

Незвичайний випадок стався в Анталії: рибалки з човна спіймали на вудку одну з найбільших прибережних акул у світі. Відео з інцидентом швидко стало популярним в інтернеті та викликало великий інтерес у користувачів соціальних мереж.

Як уточнило турецьке видання Sabah, рибалки відпливли від берега курортного селища Бельдібі з наміром упіймати велику рибу. Несподівано на вудку потрапила піщана акула, довжина якої становить понад 1 метр.

“Ми намагалися зловити іншу рибу, коли несподівано зачепили піщану акулу. Незважаючи на те, що вона завдала нам багато клопоту, ми змогли витягнути її на поверхню”, – розповів рибалка.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от A Haber (@tvahaber)

Свідки цієї незвичайної події з цікавістю спостерігали за процесом та записували його на відео. Рибалки додали, що одразу ж відпустили акулу.

Зазначається, що цей вид акул відомий мирною поведінкою по відношенню до людей, мешкає в помірних та тропічних водах по всьому світу, а не лише в Туреччині. Їх зустрічають дайвери на глибинах від поверхні до 200 метрів. Проте туристам важливо пам’ятати, що це хижак, і дотримуватися безпеки.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Два найкращі пляжі Європи знаходяться в Туреччині

Туреччина
Сервіс для мандрівників Tripadvisor провів дослідження та представив список...

У турецькій Анталії сталася сильна повінь

Туреччина
Сильні зливи спричинили повені на найпопулярнішому курорті Туреччини —...

Туреччина робить ставку на багатих туристів та побудує 295 готелів категорії 4 та 5 зірок

Готелі
За 2024/2025 рік у Туреччині збудують та здадуть в...

Літак екстрено сів в Анталії через крики про допомогу з багажного відділення

Саудівська Аравія
У ніч на неділю понад 5 тис. осіб на...

В Анталії поліція цілодобово патрулює пляжі через виявлення тіл

Туреччина
Як повідомляє агентство DHA, поліцейські перейшли на цілодобове патрулювання...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму