У Туреччині рибалки зловили на вудку одну з найбільших прибережних акул у світі

Незвичайний випадок стався в Анталії: рибалки з човна спіймали на вудку одну з найбільших прибережних акул у світі. Відео з інцидентом швидко стало популярним в інтернеті та викликало великий інтерес у користувачів соціальних мереж.

Як уточнило турецьке видання Sabah, рибалки відпливли від берега курортного селища Бельдібі з наміром упіймати велику рибу. Несподівано на вудку потрапила піщана акула, довжина якої становить понад 1 метр.

“Ми намагалися зловити іншу рибу, коли несподівано зачепили піщану акулу. Незважаючи на те, що вона завдала нам багато клопоту, ми змогли витягнути її на поверхню”, – розповів рибалка.

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Свідки цієї незвичайної події з цікавістю спостерігали за процесом та записували його на відео. Рибалки додали, що одразу ж відпустили акулу.

Зазначається, що цей вид акул відомий мирною поведінкою по відношенню до людей, мешкає в помірних та тропічних водах по всьому світу, а не лише в Туреччині. Їх зустрічають дайвери на глибинах від поверхні до 200 метрів. Проте туристам важливо пам’ятати, що це хижак, і дотримуватися безпеки.