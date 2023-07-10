У Туреччині повідомили про можливий землетрус в Анталії: є загроза страшного цунамі

«Реанімувати» тему землетрусу в Туреччині та відповідні ризики для курортів вирішили у турецькому виданні Antalya Ekspres. В інтерв’ю цьому ЗМІ експерт-історик Чагри Йилмаз, який досліджував землетруси, що відбувалися в Анталії з давніх-давен і до наших днів, заявив, що після великих землетрусів, що сталися в Хатаї, Кахраманмараші та Адані, ризик землетрусу в Анталії зберігається – при цьому високий шанс , Що курорт розділить долю стародавніх міст, які були затоплені цунамі після підземних поштовхів.

Видання уточнює, що історик Чагри Йилмаз захистив дисертацію про землетруси в Анталії в Дослідницькому центрі середземноморських цивілізацій Університету Акденіз, вивчивши багато документів із давніх часів до наших днів, і він «наткнувся на дуже важливі записи про землетруси».

«Історія землетрусів в Анталії вивчалася дуже поверхово — це я з’ясував у процесі моїх досліджень. Коли я шукав джерела істориків на предмет архівних документів, мандрівників, які відвідували Анталію, вивчаючи не лише османські архіви, а й вірменські джерела, я побачив, що вперше ми бачимо землетрус в Анталії в печері Караїн за доісторичних часів — істориками та археологами було знайдено тіло жінки, яка загинула після того, як на неї впав камінь. Ще один землетрус на території сучасної Анталії було зафіксовано у 500-х роках у джерелах Візантійської імперії», – розповів він. Далі можна враховувати землетрус, який стався на Кіпрі в 1222, і знову сильно вплинув на Анталію. Наступного разу так, що це «увійшло до анналів» територію трясло в 1468 році, коли на іншому березі Середземномортя Леонардо да Вінчі зазначив у своїх замітках, що під час сильного землетрусу, що стався в районі сучасної гавані, море розкололося і море зникло на 3 години.

«Найбільший землетрус Анталії стався на Родосі 1741 року. Внаслідок цього землетрусу в районі Фініці сталися великі руйнування. Стародавні міста Миру, Сімена та Аперлай були затоплені морем у результаті цунамі під час землетрусу, що стався у Середземному морі на Родосі», – додав експерт.

Далі 1926 року в Анталії стався сильний землетрус. Як заявив експерт «Записи про цей стан знаходяться у нашому державному архіві. Руйнування від землетрусу були великі. Поки ми вивчали ці документи, ми також вивчили історичну сейсмічну структуру Туреччини та натрапили на цікаву деталь — ми не могли не оцінити з історичного погляду сильний землетрус у Кахраманмараші, який ми нещодавно пережили. І в нашому дослідженні ми побачили, що після 3 великих землетрусів в цьому регіоні, в Анталії відбулися великі анталійські землетруси з тайм-аутом 3 і 15 років. Наприклад, через 17 років після землетрусу в Хатаї, що стався в 526 році, в Анталії відбувається сильний землетрус. За 10 років до землетрусу на Кіпрі в 1222 стався дуже сильний землетрус в Адані, регіон Хатай. Через три роки після серйозного землетрусу, що вразив регіон Адани, в 1741 році в Анталії стався землетрус», – перерахував він, нагадавши, що йдеться про регіон, який найбільше постраждав у лютому.

Як згадує видання, також і завідувач кафедри географії Туреччини Університету Акденіз Мустафа Ертюрк говорив про реальність цунамі в Анталії після сильних землетрусів. «Землетруси, які загрожують Анталії переважно відбуваються в морі. Ми бачили, що землетруси на Південно-Західній Грецькій Дузі торкнулися Анталії. Коли ми дивимося на землетруси в античний період, ми бачимо, що деякі древні міста постраждали не від землетрусів, а від цунамі, які були після них. Землетруси у центрі моря загрожують Анталії набагато більше. На даний момент дуже складно передбачити, наскільки сильним буде цунамі. Важко зрозуміти, яку шкоду воно завдасть у районі», – заявив він.

При цьому в Анталії досить безтурботно ставляться до ризику: багато чого в місті потребує капітального ремонту та перевірки сейсмостійкості — а також готовності до інших ризиків. У тому числі готелі. «У минулому були дуже сильні землетруси. Ми повинні жити, думаючи, що землетрус може бути в Анталії, і вживати запобіжних заходів», – заявляють експерти.