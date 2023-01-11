У Туреччині названо 7 жахливих речей в дешевих готелях на All Inclusive

Список із семи жахливих речей, характерних, як правило, для дешевих турецьких «троячок», які пропонують систему обслуговування All Inclusive, перерахувала туристка, яка проживає в Туреччині.

У своєму блозі мандрівниця розповіла, що ніколи не їздить відпочивати в подібні тризіркові готелі, т.к. вони завжди розчаровують як за рівнем сервісу, так і за іншими критеріями. Перерахуємо список із семи пунктів, які дратують блогерку найбільше у бюджетних готелях.

По-перше, панібратське спілкування у стилі «Привіт, братику!». «Я вважаю, що між співробітниками готелю та відпочиваючими має бути поважний чи формальний тип стосунків. Однак у дешевих резортах це зазвичай не так. “Привіт, брате! Горілку будеш? — каже молодий офіціант чоловіку похилого віку за сусіднім столом. «Гей, красуня, ти одружена?» — каже бармен. А аніматор, що проходить повз лежака, бризкає на відпочиваючих водою з басейну і сміється», — навела приклад авторка і додала, що насправді не проти з ними поговорити та пожартувати, але при цьому має бути дистанція.

По-друге, неохайність персоналу. Туристка розповіла, як одного разу під час відпочинку у популярному бюджетному 5-зірковому готелі помітила, як були одягнені його співробітники: «Їхні білі сорочки пожовтіли від старості, а в когось навіть порвалися. У деяких ще й красувалися величезні плями під пахвами», — здивувалась дівчина особистої неохайності персоналу.

По-третє, брудний готель. На думку мандрівниці, жахливо, коли власники дешевих готелів заощаджують на всьому, включаючи прибирання. «Вони не наймають достатньо покоївок або платять їм так мало, що у тих просто немає стимулу працювати. І звичайно, такі власники ніколи не змінюють у термін те, що вже зносилося», — пояснила блогерка, додавши, що результат такого управління проявляється дуже швидко у вигляді скатертин з дірками, рушників, липких поверхонь у громадських місцях, а також брудного посуду, цвілі у ванній кімнаті і т.д.

По-четверте, неякісне харчування. Для бюджетних готелів подавати погану їжу — отже, заощадити. «Немає нічого страшного, щоб жити в готелі, де на гаряче готують лише рис, макарони та курку… Але ось чого я абсолютно не приймаю, то це коли готель економить на якості продуктів. А також не стежить за чистотою ресторану та свіжістю страв. Одного разу я потрапила до готелю, де всі салати та десерти «завітрилися» ще на обіді, а їх не посоромилися подати на вечерю. І навіть фрукти вони закуповували найдешевші: несмачні та «дерев’яні». Адже такі в Туреччині треба ще пошукати!»

По-п’яте, дешеві напої. Мандрівниця розповіла, що дешеві готелі майже завжди натомість соку пропонують «хімозну рідину із жахливим смаком», а замість натуральних алкогольних коктейлів — напої із замінників.

По-шосте, своєрідний контингент. «Кілька років тому вважалося, що у Туреччині відпочиває лише особлива категорія туристів. Вони багато п’ють, лежать на пляжі з пивом на пузі, кричать «Тагіл!» і постійно влаштовують бійки. Нині це вже стереотип. У готелях Туреччини на все включено набагато частіше зустрічаються інтелігентні люди», — пояснила вона. Однак відразу уточнила, що це поширюється на не найдешевші готелі. Любителі погуляти до ранку і заснути обличчям у салаті концентруються переважно в бюджетних готелях, що пропонують All Inclusive.

І останнє — адміністрація та власники не дбають про гостей. Йдеться про загальну атмосферу, яку ставить персонал. «Я неодноразово зустрічала чудовий персонал у бюджетних готелях. А от у відверто дешевих місцях найчастіше працюють ліниві співробітники. Яскравим прикладом є бармен на пляжі, який заздалегідь розливає пиво і лимонади по склянках, щоб потім спокійно «позалипати в телефоні» (а тим часом напої нагріваються і видихаються). Або лінивий офіціант, який навмисно не прибирає зі столів брудний посуд вчасно, щоб потім зібрати все одним махом, коли туристи підуть», – конкретизувала блогерка.