Туристів в Анталії попередили про небезпеку, що насувається: на телефони розісланий «помаранчевий код»

Відпочиваючих в Анталії туристів попередили про погодні катаклізми, що очікуються у четвер та п’ятницю, 16-17 березня. Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) також розіслало СМС-повідомлення з «помаранчевим» кодом погодної небезпеки на мобільні телефони мешканців курортного регіону.

Згідно з інформацією, у центральних та східних районах Анталії очікується зливи — 76-100 мм, тобто? величезний об’єм, що дорівнює 75-100 літрам води на квадратний метр. Окрім того, прогнозується дуже сильний вітер.

Такий інтенсивний дощ у комбінації з вітром здатний перетворити курортні вулиці на річки, паралізувати транспортне сполучення на дорогах, спричинити відключення світла. Крім того, за рясними опадами може бути повінь. Висока ймовірність появи гроз, граду, торнадо та зледеніння доріг. У гірських районах очікуються сильні снігопади та сильний вітер.

У заяві Регіонального управління «Остерігайтесь дуже сильних та зливних дощів в Анталії. Згідно з останніми оцінками, у четвер, 16.03.2023, зливи та грози розпочнуться вранці – обсяг становитиме 21-50 мм на кв. метр, а з полудня опади посиляться до 51-75 мм на кв. метр і через деякий час досягнуть піку – 76-100 мм на кв. метр із локальним сильним вітром. Стихія обрушиться на центральний та східний регіон», — йшлося у повідомленні.

Співробітники відомства закликали всіх виявляти обережність у ці два дні через капризи погоди. Окрім Анталії, зливи пройдуть в Іспарті та Бурдурі та посиляться біля Бучака, Чалкіччі, Агласуна.