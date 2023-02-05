Турпотік до Анталії у січні зріс майже на 60%

Потік іноземних туристів до «туристичної» столиці Туреччини – Анталії у січні 2023 року зріс на 58 відсотків – до 219 тис.

На тлі пандемії у 2020 році Міністерство культури і туризму Туреччини запровадило програму сертифікації «Безпечний туризм», завдяки чому Анталія очолила список туристичних регіонів Середземного моря за обсягом турпотоку.

Найяскравішим роком у сфері туризму став 2019 рік, коли Анталію відвідало близько 16 млн осіб.

Минулого року потік іноземних туристів до Анталії становив 13,5 млн осіб.

За даними Міністерства культури і туризму Туреччини, у січні поточного року найбільше туристів у сонячну Анталію прибуло з Росії – 71 тис. Далі йдуть Німеччина – 35 тис., Великобританія – 13 тис., Польща – 8 тис. туристів та Ізраїль – 7 тис. туристів.

До ТОП-10 також увійшли Казахстан, Україна, Нідерланди, Йорданія та Бельгія.

Губернатор Анталії Ерсін Язиджі повідомив агентству «Анадолу», що готелі Анталії розраховані на розміщення 643 тис. особs,, причому 392 тис. ліжко-місць припадають на п’ятизіркові готелі.

Всього з п’ятизірковою концепцією в Анталії працюють 45 селищ та 401 готель.

Язиджи зазначив, що статистика з турпотоку дуже радує сектор, нарешті туристичний сезон триває в Анталії цілий рік, це те, про що мріяли довгі роки.

Голова Асоціації професійних готельних менеджерів (POYD) Улькай Атмаджа зазначив, що минулий рік в Анталії пройшов досить продуктивно, а 2023 почався з гарної статистики.

«Сподіваємося, що цього року перевершимо показники 2019 року. У 2019 році турпотік до Анталії становив 15 млн 800 тис., цього року спокійно досягнемо позначки 17 млн, стан справ вказує саме на це. Такі цифри для Анталії легко стануть реальними», – додав він.