Турки масово розкуповують один вид туристичного транспорту в очікуванні страшного землетрусу

Після лютневих землетрусів по всій Туреччині стало неспокійно. Страх виявитися непідготовленим до страшного мегаземлетрусу, який прогнозують для Стамбула та курортних районів сейсмологи, спонукав мешканців масово скуповувати популярний вид туристичного транспорту. Йдеться про автобудинки та автофургони. Раніше такий ажіотаж довкола них був під час пандемії коронавірусу.

Так, згідно з Turkiyeturizm, власники компанії Shantigo, що спеціалізується на виробництві цих видів транспорту, повідомили, що їх завалили запитами з багатьох турецьких провінцій. Люди бояться повторення страшної катастрофи та бояться виявитися безпорадними перед потужною стихією. І тепер, після землетрусу в Газіантепі та Кахраманмараші, коли стався міграційний рух із 11 провінцій в інші регіони, турки не перестають відчувати страх.

Нещодавно у Citroen Arkas Gaziemir пройшли «Дні Shantigo Caravan». Місцеві виявили велику цікавість до цього заходу. Сотні людей із Ізміру та регіонів Егейського моря відвідали його, щоб купити для себе та своїх сімей мобільний будинок.

Ось які коментарі мешканців привело раніше видання ATV Haber: «Всі готуються жити фактично на вулиці, поза квартирами, прямо зараз», «Є ті, хто боїться землетрусу в Стамбулі і постійно шукає трейлер чи будинок на колесах», «Я думаю, попит на автобудинки виріс на 25–30 відсотків». І справді компанія з виробництва та продажу трейлерів не встигає обробляти замовлення, особливо, кажуть вони, автобудинки цікавили тих, чиї будинки були зруйновані землетрусом. Вони турбуються про свою безпеку, хочуть знаходитися далеко від несейсмостійких будівель і думають, що жити в трейлері буде безпечніше.

Але разом із збільшенням попиту зростали й ціни. Стало відомо, що ціна фургона, ціна якого ще у січні становила у переведенні на гривні 200 тис. грн. різко зросла у ціні до 450 тис. В даний час ціни на цей тип транспорту знаходяться в діапазоні від 500 тис. до 4 млн грн. Попит є як на нові, так і вживані версії.

Крім того, у Туреччині різко зросли продажі туристичного спорядження, наметів та інших товарів для кемпінгу.