Влада Таїланду таки офіційно прийняла рішення збільшити термін дії безвізового в’їзду для іноземних туристів з 30 до 45 днів. Однак Росія не входить до списку держав, на громадян яких поширюється нововведення. Про це йдеться у повідомленні Міністерства туризму королівства.

Зокрема, за новими правилами, зможуть в’їжджати власники українського паспорта. Оновлений порядок почне діяти з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023-го. У свою чергу термін дії візи після прибуття, яку оформлюють громадяни деяких країн, таких як Індія, Саудівська Аравія, Китай та інших, також збільшиться з 15 днів до 30.

Як пояснюють тайські чиновники, нововведення покликане пожвавити туристичну галузь королівства, наприклад, за рахунок потенційного збільшення періоду відпочинку туристів у Таїланді.