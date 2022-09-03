Всі розділи
ГоловнаГотеліПожежа знищила курортний готель у Туреччині, туристи рятувалися втечею
ГотеліТуреччинаТуризм

Пожежа знищила курортний готель у Туреччині, туристи рятувалися втечею

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Пожежа знищила курортний готель у Туреччині, туристи рятувалися втечею

Курортний готель в районі Аланії в курортній провінції Анталія сильно постраждав внаслідок пожежі, яка сталася вранці минулої п’ятниці. Частину туристів евакуювали, решта – врятувалися втечею, постраждали двоє пожежників. Причини займання з’ясовуються.

За даними турецьких ЗМІ, пожежа виникла близько 11:00 ранку на даху одного з готелів у районі Кестель. Вогонь почав поширюватися дуже швидко і за короткий час охопив всю поверхню даху. Очевидці повідомили про НП у Центр екстреної допомоги. Незабаром на місце події прибули численні пожежники та бригади жандармерії.

Пожежники, які прибули в готель, втрутилися в загоряння, тоді як співробітники жандармерії евакуювали гостей, які проживали в готелі. Для гасіння вогню залучили повітряні служби. За допомогою вертольота полум’я вдалося зупинити через одну годину. Внаслідок задимлення постраждали 2 пожежники. Уточнювалося, що серед туристів постраждалих немає. У зв’язку з займанням продовжується розпочата перевірка про причини НП.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму