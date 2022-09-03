Пожежа знищила курортний готель у Туреччині, туристи рятувалися втечею

Курортний готель в районі Аланії в курортній провінції Анталія сильно постраждав внаслідок пожежі, яка сталася вранці минулої п’ятниці. Частину туристів евакуювали, решта – врятувалися втечею, постраждали двоє пожежників. Причини займання з’ясовуються.

За даними турецьких ЗМІ, пожежа виникла близько 11:00 ранку на даху одного з готелів у районі Кестель. Вогонь почав поширюватися дуже швидко і за короткий час охопив всю поверхню даху. Очевидці повідомили про НП у Центр екстреної допомоги. Незабаром на місце події прибули численні пожежники та бригади жандармерії.

Пожежники, які прибули в готель, втрутилися в загоряння, тоді як співробітники жандармерії евакуювали гостей, які проживали в готелі. Для гасіння вогню залучили повітряні служби. За допомогою вертольота полум’я вдалося зупинити через одну годину. Внаслідок задимлення постраждали 2 пожежники. Уточнювалося, що серед туристів постраждалих немає. У зв’язку з займанням продовжується розпочата перевірка про причини НП.