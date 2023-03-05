Паніка дісталася Стамбула: туристи масово скасовують тури

Наслідки землетрусу на півдні Туреччини та лякаючі прогнози експертів-сейсмологів призвели до того, що паніка дісталася Стамбула: туристи з усього світу масово скасовують тури (подробиці читайте тут). У результаті «побоювання, що «землетрус станеться» навіть без самого землетрусу, вже підірвали сектор туризму», – як пишуть турецькі ЗМІ.

За прогнозами представників турсектора, кількість туристів, які, як очікується, прибудуть до Стамбула у 2023 році, може зменшитися до 8 мільйонів. Як заявив президент Асоціації ресторанів та туризму (TÜRES) Рамазан Бінгель, одразу після землетрусу 6 лютого лише завантаження ресторанів скоротилося на 50–70%. «У цьому багато в чому винні прогнози, що у Стамбулі неминуче буде землетрус. Було серйозне скасування бронювань через створену ними паніку», – заявив експерт. За його словами, за лютий бронювання готелів відмінили 30-40% туристів. «Якщо так продовжуватиметься, доходи від туризму серйозно знизяться у березні, квітні та травні», — додав він. До речі, криза у сфері продажу продуктів харчування та напоїв, за його словами, також фактично сталася через те, що значна частина іноземних туристів, які мали приїхати до Туреччини, так і не приїхали.

Аналогічну оцінку представив і Юксель Туремез, голова правління регіонального представництва TÜRSAB у Стамбулі та Босфорі. «З огляду на очікуваний спад кількості туристів, які прибувають до Стамбула через землетрус, очікується, що протягом року доходи від туризму скоротяться на 30-40%. Кількість туристів, які приїжджають до Стамбула, може зменшитися до 8 мільйонів», – заявив він. До землетрусу очікувалося, що до Стамбула приїде щонайменше 14 млн туристів.

Ми побачимо чисту втрату бронювань для Туреччини на виставці ITB у Берліні, яка відбудеться 7-9 березня. Але безперечно, землетрус і очікування землетрусу в Стамбулі вплинуть на туризм», – заявив він.

Слід зазначити, що в цій ситуації є і невеликий плюс для туристів: готелі в Стамбулі можуть знизити ціни, щоб витримати очікувану втрату туристів. Якщо буде видно, що значна аудиторія бажає приїхати, готелі можуть спробувати компенсувати втрату за рахунок зниження цін. Можлива невелика волатильність цін, щоб запобігти зниженню кількості туристів. Середні ціни на номери можуть бути знижені із 100 євро до 80 євро», – оцінив пан Туремез.

Також нагадаємо один із прогнозів сейсмологів щодо Стамбула. «Хоча ситуація в Стамбулі не змінилася внаслідок останніх підземних поштовхів на південному сході, ризик для мегаполісу загалом такий самий високий, як і в регіоні, що постраждав на даний час. Середній період повторюваності сильного землетрусу в Стамбулі становить 250 років, а останній великий землетрус стався в 1766 році, так що наступне вже давно назріло», – заявив у німецькій пресі Марко Бонхофф з Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ) у Потсдамі. Прогноз із точністю до року зробити складно, але дуже висока ймовірність того, що району популярного міста загрожує сильний землетрус у найближчі кілька років чи десятиліть. Його прогноз читайте у цьому матеріалі.