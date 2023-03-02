Туристи скасовують тури до Стамбула в очікуванні великого землетрусу

Очікування потужного землетрусу в Стамбулі, який у місцевій пресі вже назвали «великим», викликало в іноземних туристів паніку, у зв’язку з чим почалася хвиля скасування турів до «культурної столиці» Туреччини. Згідно з прогнозами експертів, збитки від ануляцій туристичних путівок можуть становити до $300 млрд.

За даними турецької газети SÖZCÜ, мандрівників жахнули новини про те, що Стамбул, який знаходиться в зоні вкрай високого сейсмічного ризику, може вже найближчим часом стати другим Кахраманмарашем, де нещодавно сталася низка землетрусів, які забрали життя десятків тисяч людей. Раніше експерти уточнили, що ще 10 провінцій, у тому числі курортних, можуть потрапити під удар стихії та закликали до максимальної обережності. Зважаючи на все, туристи прислухалися до прогнозів не одного десятка сейсмологів, які всі як один стверджують про високу ймовірність наступних потрясінь у республіці.

З того часу, як 6 лютого стався землетрус і сторінками преси прокотилася хвиля прогнозів від вчених, доходи ресторанного бізнесу просіли на 50-70%. Як зазначив глава Асоціації ресторанів і туризму (TÜRES) Рамазан Бінгель, туристам психологічно важко вирушати в потенційно небезпечних регіон, починається паніка і через наступну ймовірну катастрофу, яка, за оцінками сейсмологів, має статися в Стамбулі будь-якої миті, як наслідок — хвиля скасування турів.

«Втрата робочих місць сягнула 70%. Лютий ознаменувався серйозним скасуванням бронювань. 30-40% скасування припали на туристів. Якщо так продовжуватиметься й надалі, доходи від туризму в березень, квітні та травні дуже серйозно знизяться», — повідомив Асоціації ресторанів та туризму (TÜRES) Рамазан Бінгель.

Президент регіонального представництва TÜRSAB у Стамбулі Юксель Туремез також поділився своїми очікуваннями про туристичний сезон: через землетрус доходи від туризму впадуть на 30-40% протягом року. У довгостроковій перспективі кількість мандрівників, які прибувають до міста вихідного дня, цілком може скоротитися до 8 млн, що на 6 млн менше за очікувану цифру. «Чисту» втрату бронювань турів до Туреччини, як зазначив Туремез, він та його колеги побачать на виставці ITB у Берліні, яка відбудеться 7-9 березня, а поки запевнив, що «землетрус та очікування наступних руйнувань у Стамбулі, безсумнівно, вплинуть на негативний вплив на туризм».

На тлі катастрофічного падіння попиту на тури до Стамбула готелі знижують ціни на проживання, щоб пережити цей непростий для туризму період. «Якщо буде видно, що значна кількість бажаючих хоче приїхати, готелі можуть спробувати компенсувати свої втрати, зменшивши ціни. Може спостерігатися невелика волатильність цін, щоб запобігти скороченню кількості туристів. У цьому контексті середня вартість номера знизиться зі 100 євро до 80 євро на добу», – сказав він.

Нагадаємо один із прогнозів сейсмологів щодо Стамбула. «Хоча ситуація в Стамбулі не змінилася внаслідок останніх підземних поштовхів на південному сході, ризик для мегаполісу загалом такий самий високий, як і в регіоні, що постраждав на даний час. Середній період повторюваності сильного землетрусу в Стамбулі становить 250 років, а останній великий землетрус стався в 1766 році, так що наступне вже давно назріло», – заявив у німецькій пресі Марко Бонхофф з Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ) у Потсдамі. Прогноз із точністю до року зробити складно, але дуже висока ймовірність того, що району популярного міста загрожує сильний землетрус у найближчі кілька років чи десятиліть.