Обидва маршрути турецького «Східного експресу» відкрили зимовий сезон

«Східний експрес» курсує щодня, а туристичний «Східний експрес» вирушає з тієї ж Анкари до Карсу у понеділок, середу та п’ятницю, а назад із Карса до столиці — у середу, п’ятницю, неділю.

Туристичний поїзд Eastern Express, який відправляється двома різними маршрутами зі столиці Туреччини Анкари і проходить через найкрасивіші місця країни по дорозі в Карс, щойно відкрив черговий зимовий сезон. «Східний експрес» курсує однією з найстаріших залізниць в Азії завдовжки 1 310 км. Приблизно 25-годинна подорож поїздом проходить через провінції Кириккале, Кайсері (Каппадокія), Сівас, Ерзінджан та Ерзурум і, нарешті, закінчується в Карсі.

Eastern Express зупиняється на 50 історичних залізничних станціях. Склад сформований із вагонів Pullman та спеціальних спальних вагонів, є також і вагон-ресторан на 56 місць.

Туристичний “Східний експрес”, до складу якого також входить спальний вагон, зупиняється на 29 станціях за 35 годин. При цьому зупинка на кожній із них триває до трьох годин, надаючи пасажирам широкі можливості для огляду визначних пам’яток у віддалених містах.

Маршрут закінчується в Карсі, об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, основними пам’ятками якого є Карський замок, Другий кам’яний міст та музей Карса. Тут можна відвідати безліч традиційних культурних уявлень, а також стародавні релігійні місця: мечеть Ебул Менучер та церква Тиграна Хоненця.

Зимові види спорту також привертають велику увагу мандрівників. Гірськолижний центр Сарікаміс у Карсі пропонує третю по перепаду висот лижну трасу у світі. Озеро Чилдир на кордоні Карса та Ардахана кличе на прогулянку по замерзлому озеру, катання на санях, запряжених кіньми, та підлідну рибалку на дзеркального коропа.

«Східний експрес» курсує з Анкари щодня, а туристичний «Східний експрес» вирушає з Анкари у понеділок, середу та п’ятницю, а назад із Карса – у середу, п’ятницю, неділю.