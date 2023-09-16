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Легендарний Східний Експрес запустять із Сінгапуру до Малайзії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Легендарний Східний Експрес запустять із Сінгапуру до Малайзії

Венеціанська компанія Simplon-Orient-Express разом із Royal Scotsman запустила дочірню Belmond’s Eastern & Oriental Express. Вже наступного року легендарний Східний Експрес з’явиться і в Азії.

Поки що у розробці два маршрути. Обидва стартуватимуть у Сінгапурі та проходитимуть через Малайзію. Перший – Essence of Malaysia – включає три дні мандрівок. У програмі – день у морському парку Пулау Пайар, острів Пенанг, місто Джорджтаун, багато екскурсій та розваг, а також гарних пейзажів на шляху.

Легендарний Східний Експрес запустять із Сінгапуру до Малайзії

Другий – Wild Malaysia – із зупинкою у національному парку Таман-Негара, воркшопами та майстер-класами від місцевих еко-організацій. Тут можна буде спробувати себе у ролі фотографа або вирушити у похід у джунглі.

Легендарний Східний Експрес запустять із Сінгапуру до Малайзії

Квитки на маршрути вже продають, хоча стартують вони у лютому та квітні. Ціни стартують від 3200 євро з особи. В цю ціну входять всі екскурсії та активності, а також місце в апартаментах, щоденні сніданок, обід, вечеря та напої.

Легендарний Східний Експрес запустять із Сінгапуру до Малайзії

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