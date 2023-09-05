Надбагаті туристи створюють для себе паралельну Італію

Подорож «в стилі люкс» Італією пообіцяв надбагатим туристам оновлений розкішний потяг «Східний експрес», яким товстосуми можуть проїхати Апенінами приблизно 12 маршрутами. Як заявили в європейських ЗМІ, туристам, здатним заплатити на цьому атракціоні від 6.6 тисяч до 25’000 євро за ніч євро, запропонують ретельно продуману версію Італії для надбагатих. Щоправда, місцеві експерти сумніваються, чи не викличе це у реальній — і біднішій — Італії додаткових соціальних протестів та «туристофобії», яка в країні активно розвивається і без того.

Подробиці такі: поїзд, точніше супер-розкішні поїзди, яких заплановано чи шість, чи вісім, повинні запустити нові залізничні лінії La Dolce Vita (Солодке Життя), керовані майже легендарною компанією «Східний експрес» – той самий, який фігурує у фільмах і книгах понад 100 років, і полонила уяву західного світу завдяки таким авторам, як Грем Грін та Агата Крісті.

Згідно з анонсами — а рекламувати проект почали ще з 2021 року, потяги курсуватимуть 15 маршрутами. З них 12 пройде лише Італією, охопивши 14 наймальовничіших регіонів країни з найпопулярнішими пам’ятками. Маршрути охоплять понад 130 міст. Інші три очікуються міжнародними – до Парижа, хорватського Спліту і, як належить “Східному експресу” – до Стамбула. У маршрут включено 16 000 кілометрів залізничних ліній по всьому півострові.

Ціна питання також дуже вражає: депозит у розмірі 500 євро, вартість квитків у двомісні номери на одну ніч від 6600 євро до 25000 євро – знову ж таки за ніч. Це, власне, і спричинило закономірні питання у пресі. Суть їх зводиться до одного: «чи етично для надбагатих демонструвати своє багатство в регіоні, жителі якого насилу наскребуть на те, щоб подати їжу на стіл».

«Половина маршрутів, запланованих для залізничного сполучення, проходитимуть через сільську місцевість півдня Італії. Хоча південна половина країни сповнена приголомшливих пам’яток історії та чудової кухні, тут же знаходяться найбідніші регіони країни. У деяких регіонах півдня, таких як Кампанія, рівень матеріальних поневірянь сягає 15%. Це означає, що понад 800 000 осіб в одному тільки цьому регіоні не можуть купувати основні продукти харчування кожні два дні або підтримувати тепло у своїх будинках узимку», – заявляють італійські експерти. У середньому річний дохід місцевих домогосподарств — близько 20 000 євро на рік, а найбідніших не доходить і до 10 000 євро на рік — тобто це приблизно ціна люксу на двох у La Dolce Vita, додають вони.

«Ви платитимете за якнайменшу кількість автентичності. У програмі беруть участь десятки надбагатих людей, які насолоджуються екзотичною версією країни, якої не існує. Всі ці високооплачувані клієнти будуть у своїй реальності старих поїздів «Східний експрес» і класики кіно — і курсуватимуть рейками, які сплатили італійські платники податків — при тому, що у них не вистачить грошей навіть годину проїхати цим потягом», – обурюються в пресі.

Тобто звичайні італійці опосередковано фінансують послугу, якою вони не можуть скористатися, при цьому «звичайні» залізниці залишають бажати кращого та створюють відчуття занедбаності державою. А якщо згадати, що саме Італія задає тон руху, який проголосив «Туристи, забирайтесь геть!» – ризик, що «елітарний» потяг лише підігріє громадські протести.