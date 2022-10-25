У Хургаду почали завозити людей на зимівлю в 5-зірок на All inclusive за $700 на місяць

Унікальний за своєю вигодою 28-денний пакетний тур до 5-зіркового готелю Хургади в Єгипті із системою обслуговування «Все включено» запустила британська EasyJet Holidays. Вартість супервигідної пропозиції ACMA – всього 27’000 гривень (650 фунтів стерлінгів). Щоправда, цей цінник актуальний насамперед для британських туристів.

Пакетна пропозиція була запущена в рамках програми «Втеча з Великобританії», яка коштуватиме туристам набагато дешевше, ніж щомісячні рахунки за електроенергію середнього британського домогосподарства взимку, уточнив The Sun. Йдеться про готель Stella Gardens Resort, який знаходиться в Хургаді в затоці Макаді – одному з найреспектабельніших курортів на узбережжі.

Практично місячне перебування у 5-зірковому готелі включає не тільки проживання та харчування, проміжні закуски та напої, але й безкоштовне відвідування спа-салону та тренажерного залу. На території працює Wi-Fi – він стане у нагоді для туристів-віддалеників, тобто, ті, хто працює онлайн. З урахуванням зворотного рейсу та трансферу з аеропорту, відпочинок буде коштувати для мандрівників всього в 950 гривень (23 фунтів стерлінгів) на день. Продажі туру вже відкриті, перші туристи тестують подібний формат відпустки.

За словами експертів, це приваблива пропозиція. Оскільки відпустка буде дешевою, комфортною і безтурботною. Сльота та холодна погода Великобританії теж програє єгипетській, незважаючи на закінчення пляжного сезону. Якщо у Великій Британії в грудні зазвичай стовпчик термометра коливається в проміжку між +1°C і +8°C, то в єгипетській затоці Макаді-Бей середньодобова температура повітря в грудні становить близько +20°C.

Метт Каллаган, директор по роботі з клієнтами та операційним операціям EasyJet Holidays, додав таке: «З огляду на те, що все більше британців шукають в інтернеті можливість втекти за кордон цієї зими, ми знали, що нам потрібно спробувати запропонувати споживачам рішення. Ми розглянули все, що може запропонувати пакетну пропозицію EasyJet Holidays, і змогли підтвердити, що так, наша нова 28-денна зимова відпустка дешевша, ніж залишатися вдома цього року».

Фінансовий зиск від тимчасового переїзду підтвердили й інші експерти. Так, Лінн Бітті, бухгалтер ACMA management, провела дослідження з використанням даних ONS, яке показало, що ця відпустка вийде на 11’500 гривень (227 фунтів стерлінгів) дешевше, ніж перебування у Великій Британії. «Хоча втеча за кордон не скасовує всіх наших фінансових зобов’язань, разюче усвідомлювати, що дешевше купити відпочинок за системою «все включено», ніж залишитися у Великій Британії цієї зими».

Нагадаємо, раніше британська електроенергетична та газова компанія National Grid опублікувала тривожне попередження про те, що країна може залишитися без електроенергії, якщо енергокриза продовжиться. Крім того, влада повідомила, що відключення світла і тепла може стати звичайним явищем у найхолодніші ночі січня і лютого, якщо у електрогенераторів закінчиться газ. А рахунки за електроенергію, за прогнозами, у квітні досягнуть 209 000 гривень (5 000 фунтів стерлінгів). З такими цінниками за комуналку британським туристам цілком можна перебиратися на ПМП до інших, тепліших країн.