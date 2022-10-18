Європейські туристи стали їздити до Туреччини, щоб дешево підлікуватися

Туреччина переживає новий туристичний бум. Восени та взимку, коли класичний курортний сезон закінчується, в країну з’їжджаються мандрівники, які бажають поправити своє здоров’я. З давніх часів у термальних джерелах шукала омолодження єгипетська цариця Клеопатра, а також завсідниками лікувальних курортів уславилися британські співак Стінг і рок-музикант Девід Боуї, американський актор Дастін Хоффман. Загалом у республіці близько 1,5 тисячі джерел. За якістю послуг вони не поступаються європейським оздоровницям та спа-курортам Мертвого моря, проте коштують у рази дешевше. Кореспондентка «DIP» відвідала деякі з них та розповіла про медичний туризм у Туреччині.

З великими грудьми та пишною бородою

Новий аеропорт Стамбула. У черзі на огляд митників стоїть низка поголених налисо чоловіків різних національностей із чорними пов’язками на голові та невеликими симетричними ранами на потилицях. Спочатку здається, що це члени якоїсь секти творять дивний обряд. Але насправді це туристи з усього світу, які спеціально приїжджають до турецького мегаполісу, щоб зробити пересадку волосся.

Стамбул вважається меккою таких операцій. Десятки тисяч людей прагнуть у світову столицю пересадки волосся, щоб здійснити давню мрію — знайти шикарну шевелюру чи пишну бороду. Останнім часом медичний туризм став одним із пріоритетних напрямків, у який влада вкладає чималі кошти. Місцеві лікарі їздять на навчання та стажування до Європи та США, а також отримують сучасне обладнання.

Інтернет завалений пропозиціями медичних експрес-турів до найбільшого міста Туреччини, розрахованих на будь-який смак та гаманець. Вартість послуги починається від 1,5 тисяч євро. Так, за три дні можна встигнути зробити операцію з трансплантації та трохи оглянути місто. У вартість включено трансфер до аеропорту, проживання в готелі, послуги перекладача, необхідні ліки для відновлення після трансплантації, гарантія та багато інших послуг.

Також на потік у Туреччині поставлено й різні пластичні операції, ціни на які в рази нижчі, ніж в інших західних клініках. Люди з усього світу летять сюди перекроювати свої тіла, ставити вініри, змінювати форму носа та вух. Тут головне не потрапити на вудку шахраїв — на тлі попиту, що зашкалює, на ринку з’явилися аферисти, які пропонують послуги в нелегальних або напівлегальних клініках.

Стопами Ататюрка

Місцями паломництва туристів у Туреччині, які мріють поправити своє здоров’я, стали також гарячі джерела та грязьові здравниці. У Стамбулі найвідоміший курорт Ялова. Турки стверджують, що ще 100 років тому це було улюблене місце відпочинку засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка. Як розповідають гіди, джерела з’явилися тут внаслідок землетрусу, який стався близько чотирьох тисяч років тому.

Цими термами багато століть тому користувалися ще греки, сучасні купальні збудували наприкінці ХІХ століття. Пізніше вони опустилися, а всесвітньо відомим курортом і центром здоров’я стали вже при Ататюрці.

Температура води в цілющих мінеральних джерелах досягає 65 градусів, тому перед надходженням до басейнів її остуджують до 40 градусів. Вважається, що цілюща вода з високим вмістом кальцію, сірки та натрію лікує хвороби шлунка, серцево-судинної системи, нирок, печінки та багато інших. Зазвичай рекомендують проходити двотижневий курс лікування.

До курорту можна дістатися машиною — із центру Стамбула доведеться проїхати 100 кілометрів. Або на поромі шлях по воді займає близько години 15 хвилин. Біля готелів розташовані спа-комплекси з відкритими і критими басейнами, відвідувати які дозволяється не тільки постояльцям готелів, але і всім бажаючим.

Вхід коштує від 46 лір для дорослих, окремо оплачуються хамам та масаж. Можна приїхати на один день або оселитися в одному з найближчих готелів – ціна за добу починається від тисячі турецьких лір на людину

Навпроти спа-комплексу знаходиться колишня резиденція та музей Ататюрка, відвідування яких коштує 20 лір. Навколо озеро та мальовничі краєвиди. Сам курорт нагадує Карлові Вари в Чехії, хоча коштує при цьому набагато дешевше.

Лукум в одній руці, суджук – в іншій

Загалом у різних частинах Туреччини повно курортів із приємними цінами, які маловідомі іноземним туристам. Термальною столицею республіки вважається місто Афьонкарахісар. Для зручності турки називають його Афьйон та розповідають, що це місце також вважається батьківщиною лукуму, суджука — турецької пряної ковбаси на грилі — та центром мармурової промисловості.

Популярності міста сприяє його близькість до Анталії, Анкарі та Стамбула. Дістатися до нього можна машиною за пару годин або рейсовими автобусами. Щорічно бальнеологічні курорти Афьйона відвідують близько 700 тисяч осіб, переважно це місцеві жителі.

Здоров’я у цих лікувальних джерелах свого часу виправляли жителі стародавньої Македонії, римляни, фракійці та візантійці. Найпопулярніші — термальні джерела Газлигель та Хюдаї. Останні розташовані за вісім кілометрів від міста і знамениті грязьовими лазнями. З глибини 500 метрів на поверхню піднімається вода температурою 60 градусів і, змішуючись із брудом, перетворюється на в’язку суміш 45 градусів.

Вважається, що бруд в Афйоні допомагає усунути жіночі хвороби, ревматизм та лікує невралгію.

За 20 кілометрів від Афьона знаходиться Газлигель, який спеціалізується на хворобах нирок, шлунково-кишкового тракту та серцево-судинних захворюваннях. Температура в джерелах трохи вища, ніж у Хюдаї, проте мінералогічний та хімічний склад приблизно такий самий. Ціна за добу в готелі із сніданками починається від 921 турецької ліри на людину.

Варто зазначити, що концепція лікування на курортах Газлигель та Хюдаї відрізняється від інших джерел Туреччини. Тут туристи не приймають ванни, а роблять грязьові обгортання.

Зоряний курорт

Найдорожчим та елегантнішим містом-курортом, якому віддають перевагу європейські туристи та турецькі спортсмени, актори, бізнесмени та зірки шоу-бізнесу, вважається Чешме, розташоване на березі Егейського моря.

З турецької «чешми» перекладається як «фонтан» через джерела, виявлені в районі. Крім цього, у XVIII-XIX століттях у місті було збудовано безліч фонтанів.

У країні цей фешенебельний курорт із водою блакитного кольору славиться найчистішими пляжами, відзначеними «блакитним прапором», високим рівнем сервісу, атмосферою розкоші, а також оздоровчим відпочинком із мінеральними водами, лікувальними грязями та таласотерапією.

Зазвичай Егейське море вважається прохолоднішим у порівнянні з Середземним. Але завдяки термальним джерелам у Чешмі вода дуже тепла. Гарячі фонтани тут б’ють з-під землі у затишних бухтах. Термальні води багаті на сод, кальцій, магній, бром, залізо та інші хімічні елементи.

Крім цього, в районі Ізміру є гарячі джерела Балчова, історія яких сягає глибокої давнини — з цілющою силою місцевих вод пов’язані легенди про царя Агамемнона і воїнів-троянців. Температура води на курорті коливається в межах 35-41 градусів. Доба в готелі коштує від 756 лір.

Турецькі Мальдіви

Ще одне мальовниче місце, яке має цілющі властивості, але поки що не дуже популярне серед туристів, — озеро Салда в провінції Бурдур, відоміше як турецькі Мальдіви. До слова, Мальдівами в країні називають одразу два місця. Але про все по порядку.

Салда знаходиться в кратері давно згаслого вулкана, і місцевість, що його оточує, відрізняється незвичним ландшафтом. Берег утворився завдяки мінералу гірської породи гідромагнезиту, що зовні схожий на кварцовий пісок білого кольору. Цей же мінерал надає воді бірюзового відтінку. Водойма вважається одним із найглибших озер у країні — 184 метри, а також входить до п’ятірки найчистіших прісноводних озер на планеті.

Втім, біля самого берега глибина дуже маленька, і, щоб скупатися, доведеться відплисти хоча б на 35 метрів. До того ж вода в озері прісна та досить холодна. У спекотний день, коли повітря прогрівається до 40 градусів, температура в озері не піднімається вище 22 градусів. Хоча це зовсім не заважає багатьом туристам купатися та приймати лікувальні грязьові ванни.

Вода тут настільки чиста, що її можна пити – вона солодкувата на смак. У місцевому бруді міститься велика кількість магнію, тому вона корисна мандрівникам, які страждають від подагри, артриту та проблем зі шкірою.

В’їзд на територію машиною коштує 10 лір. Багато хто купається та влаштовує кемпінги у спеціально відведених для цього місцях або просто сидить у сосновому лісі в обладнаних для пікніка локаціях. Єдиний мінус майже відсутня розвинена інфраструктура.

На березі Салда розташовано лише кілька кафе. Найкраще зупинитися у найближчому селищі Єшилова, де знаходяться недорогі готелі та ресторани. Добиратися до озера зручно машиною або автобусом з Анталії. Дорога займе близько 2,5 години. Траси в Туреччині гарні, краєвид за вікном теж потішить — коридор зі скель змінять соснові ліси, а потім степ, частково засаджений виноградниками.

Більшість туристів приїжджають на Салда із пакетами чи банками, куди набирають лікувальну глину. Шкіра після неї стає більш підтягнутою та шовковистою. Через невелику кількість відвідувачів, розосереджених широким і довгим пляжем, в цьому місці відчувається умиротворення, спокій і безтурботність.

Другі турецькі Мальдіви — повна протилежність першим, оскільки тут завжди повно туристів. Острів Сулу Ада розташований у мальовничій частині Середземного моря із водою бірюзового відтінку. До острова, що знаходиться в провінції Адрасан за 30 хвилин їзди від Кемера, мандрівників довозить комфортна яхта. Щоб уникнути спеки, краще вибрати місця на нижній палубі – там не так спекотно, і дме приємний бриз.

560 лір коштує подорож на яхті на турецькі Мальдіви з Кемера

Загалом пляж невеликий та дуже багатолюдний: яхти з мандрівниками змінюють одна одну. Загалом у поїздці передбачено чотири зупинки, кожна з яких триває близько години. Протягом цього часу можна пірнати, стрибати з палуби та фотографувати. Вода у цих місцях прозора та тепла.

Великий мінус — на відміну від справжніх Мальдів, ходити на цьому острові доведеться не піском, а великою галькою, тому краще захопити з собою спеціальне взуття. Як приємний бонус, на яхті туристів годують обідом — рибою з гарніром та овочами.

***Тільки на заході Туреччини понад 1,5 тисячі термальних джерел, які минулого року відвідали 750 тисяч іноземних туристів з Китаю, Німеччини, Японії, Південної Кореї та багатьох інших країн. Ще більше лікувальних курортів знаходяться в інших частинах країни і знають про них переважно лише місцеві жителі. Зараз місцева влада прагне залучити до цих місць якнайбільше закордонних мандрівників, щоб до 2023 року — століття Турецької Республіки — посісти друге місце з оздоровчого туризму у світі.