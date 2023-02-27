Дорожчає турецький берег: відпочинок у Туреччині більше не буде дешевим

За останній літній сезон у світі загалом став оживати туристичний сектор. Після двох років жорсткої пандемії, обмежень та страхів, потоки туристів все ж ринули на курорти за теплим відпочинком за системою „все включено“. Але той, хто цього року був на курортах Туреччини, напевно, помітив, що ціни на відпочинок там дещо піднялися. І з великою ймовірністю до наступного літа вони будуть ще вищими.

Тим, хто хоче наступного літа відпочивати під спекотним сонцем Анталії, Кемера, Аланії чи інших турецьких курортів, треба вже зараз звернути увагу на пропозиції туроператорів. Бронювання перших весняно-літніх турпакетів уже розпочалося. Вибір великий, але ціни вже не ті, що були ще рік тому.

Турецькі готелі ще у жовтні почали укладати контракти із туроператорами на 2023 рік. За даними Асоціації туристичних операторів та готельєрів Егейського моря, ціни на розміщення іноземних туристів у літньому сезоні 2023 року в готелях Туреччини будуть у середньому на 15–20% вищими, ніж цього року. Ціни на проживання у готелях Туреччини на 2023 рік вже зросли щонайменше на 20% в іноземній валюті. При цьому в деяких готелях та регіонах зростання склало 50% порівняно з літом цього року.

Але якщо до літа 2023 року ситуація з обсягами авіаперевезення до Туреччини покращає, то чергове підвищення цін турецькими готельєрами пройде майже непоміченим. Ціни залишаться приблизно на рівні цього року, зазначив Президент Асоціації готельєрів Туреччини Мюберра Ересін.

Туристи обирають дорожче

У Туреччині відсоток вибору найдорожчих готелів зростає швидше, ніж у інших країнах. Тобто змінюються не стільки ціни, скільки переваги та можливості клієнтів. Але якщо порівнювати, наприклад, тризіркові готелі, то зростання цін на них у Туреччині, навпаки, може виявитися нижчим за тризіркові готелі середземноморських курортів європейських країн.