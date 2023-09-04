All Inclusive на варті краси або як готелі перемогли «принизливі» браслети

Щоб ідентифікувати своїх постояльців та визначити, які послуги їм належать, курортні готелі, парки розваг, аквапарки та великі SPA-центри по всьому світу використовують яскраві браслети, які нерідко дратують клієнтів своєю «примітивністю». Але деякі готелі знайшли естетичний та високотехнологічний вихід.

Багато курортних готелів використовують браслети, щоб знати, що в їхньому готелі знаходяться і харчуються саме їхні гості. Браслетами також позначається іноді вік туриста (18 років або дитина) або спеціальна (привілейована) система обслуговування.

Турецькі готельєри також покладають певні надії на браслети при впровадженні «безалкогольного All Inclusive».

Дорогі готелі вирішили проблему неестетичних браслетів

Але для готелів високого рівня «некрасиві» паперові браслети стали справжньою проблемою: вони не естетичні та бентежать туристів. У Туреччині багато забезпечених мандрівників з негативом ставляться до браслетів, та й не лише там.

“У висококласних готелях “все включено” мені зазвичай не видавали браслетів, від чого склалося враження, що їх використання вийшло з моди в останні роки”, – пише редактор Travel Weekly Крістіна Єлскі (Christina Jelski).

Однак готель під керуванням Karisma Hotels & Resorts зумів здивувати навіть бувалу мандрівницю, запропонувавши в якості альтернативи стильний браслет з невеликою RFID-міткою, оформленою під дерево. Легкий, регульований та повністю водонепроникний.

Цей же браслет служив ключем від номера та готельним «гаманцем», на який можна записати придбання додаткових послуг на території готельного комплексу.

«Ми постійно отримуємо позитивні відгуки від гостей про те, наскільки довговічні, зручні та зручні ці браслети. Туристам не потрібно нічого носити із собою. Вони можуть насолоджуватися пляжем та басейном, не турбуючись про те, що втратять або втратять ключ», – сказав представник готельної мережі з продажу та маркетингу Френк Мадуро (Frank Maduro).

З готелів Hilton нові браслети забирають як сувеніри

У готелях “все включено” по всьому світу з’являється все більше браслетів високої якості.

Наприклад, у Hilton пішли ще далі: їхні цифрові браслети Easy Go дозволяють постояльцям готелів забронювати столик на вечерю та переглянути календарі заходів.

“92% наших гостей задоволені простотою використання браслетів Easy Go: ви не намагаєтеся знайти ключ у пляжній сумці, і не йдете назад на стійку реєстрації, якщо він розмагнітився в сумці”, – зазначає старший директор з комплексної та курортної стратегії Hilton Ніколь Тілзер.

Готельна мережа вже представила браслети Easy Go у готелях «все включено» Hilton Vallarta Riviera, Hilton Cancun і Hilton Tulum в Мексиці і збирається оснащувати цією технологією інші курорти на Карибах.

Крім того, нові високотехнологічні браслети популярні і за рахунок стильного зовнішнього вигляду – туристи хочуть забрати їх із собою та продовжити носити після відпочинку, що у Hilton розцінюють як додатковий маркетинг.

Однак треба відзначити, що готелі найвищого рівня поки все ж таки воліють відмовлятися від будь-яких браслетів. Прийнято вважати, що їхні VIP-гості не вважають для себе прийнятним будь-які «мітки» на руках. Але можливо з новими форм-факторами таку тенденцію можна буде переламати?

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