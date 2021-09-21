Євросоюз запропонував переглянути партнерство з США

Європейський Союз може переглянути своє партнерство зі Сполученими Штатами на тлі ситуації зі створенням AUKUS та напруженості у відносинах Франції з країнами нової асоціації, заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

«Звичайно, в Європі зростає відчуття того, що в наших трансатлантичних відносинах щось порушено. Це правда, що ми чуємо певну думку в Європі, що, ймовірно, після того, що сталося за останні два місяці, може бути гарною ідеєю переглянути все, що ми робимо, і наше партнерство», – сказав Бретон в інтерв’ю газеті Financial Times.

Він прокоментував ситуацію, повідомляє видання після того, як Франція вирішила закликати Брюссель відкласти зустріч ЄС-США. Оскільки Франція «незадоволена» ситуацією навколо підводних човнів за згодою США, Австралії та Великобританії. Зустріч повинна була пройти в американському місті Піттсбург у вересні.

«У цій Раді є багато очевидних речей з питання про те, що ми можемо дати Сполученим Штатам і зможемо дати, але не завжди може бути ясно, що Сполучені Штати можуть дати нам. Я твердо вірю в співпрацю між США і Європою, тому що у нас багато спільних інтересів. І якщо ці загальні інтереси збігаються з інтересами Європи, то чому б і ні? Але це (партнерство) має їм відповідати», – сказав він.