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Евросоюз предложил пересмотреть партнерство с США

Глеб Парфененко
Евросоюз предложил пересмотреть партнерство с США

Европейский Союз может пересмотреть свое партнерство с Соединенными Штатами на фоне ситуации с созданием AUKUS и напряженности в отношениях Франции со странами новой ассоциации, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Конечно, в Европе растет ощущение того, что в наших трансатлантических отношениях что-то нарушено. Это правда, что мы слышим определенное мнение в Европе, что, вероятно, после того, что произошло за последние два месяца, может быть хорошей идеей посмотреть все, что мы делаем, и наше партнерство», — сказал Бретон в интервью Газета Financial Times.

Он прокомментировал ситуацию, сообщает издание после того, как Франция решила призвать Брюссель отложить встречу ЕС-США. Поскольку Франция «недовольна» ситуацией вокруг подводных лодок с согласия США, Австралии и Великобритании. Встреча должна была пройти в американском городе Питтсбург в сентябре.

«В этой Раде есть много очевидных вещей по вопросу о том, что мы можем дать Соединенным Штатам и сможем дать, но не всегда может быть ясно, что Соединенные Штаты могут дать нам. Я твердо верю в сотрудничество между США и Европой, потому что у нас много общих интересов. И если эти общие интересы совпадают с интересами Европы, то почему бы и нет? Но это (партнерство) должен им соответствовать», — сказал он.

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