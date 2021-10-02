Виробники свинини в світі знаходиться на межі краху через африканську чуму

У Західній півкулі в кінці липня на свинофермах Домініканської Республіки була зареєстрована перший за майже 40 років спалах африканської чуми свиней. Смертельна хвороба була також виявлена ​​на Гаїті. Другий за величиною виробник свинини в світі, США, спробує запобігти зараженню цією хворобою та врятувати свою галузь експорту свинини вартістю 7,7 мільярда доларів.

Ось чому влада так стурбована. “Це проблема не тільки Пуерто-Ріко. Це проблема для всіх Сполучених Штатів”, – говорить міністр сільського господарства острова Рамон Гонсалес.

Африканська чума свиней (АЧС) – це смертельне вірусне захворювання, яке вбиває тварину протягом 10 днів. “Це, мабуть, найстрашніша хвороба свиней”, – говорить Ліз Вагстром, головний ветеринар Національної ради виробників свинини, галузевої групи, що представляє 60 000 американських виробників свинини.

Складність боротьби з АЧС полягає в тому, що її важко викорінити і в той же час вона дуже легко передається. В ході досліджень вірус був виявлений в кістковому мозку давно померлих свиней і в продуктах з в’яленої шинки.

Якщо США допустять поширення чуми тварин, то проблема для них буде серйозною, враховуючи, що експорт свинини в США становить близько 7,7 мільярдів доларів на рік, повідомляє Money.bg.

Ліків від АЧС не існує, тому знищення свиней і ретельна дезінфекція ферм після цього – один з небагатьох способів боротьби з хворобою. Домініканська Республіка вже вибракувала більше 65 700 свиней в цьому році, намагаючись уникнути повторення спалаху, подібної до тієї, що була в 1970-х роках, коли було знищено понад 1,4 мільйона тварин.

Китай бореться з численними спалахами захворювання з тих пір, як воно було вперше виявлено там в 2018 р. В даний час АЧС присутній в 50 країнах Африки, Європи та Азії.

“Це може стати найсерйознішою кризою здоров’я тварин нашого покоління”, – кажуть ветеринари.

США не імпортують свинину з Гаїті і Домініканської Республіки. Нещодавно Пуерто-Ріко заборонив експорт будь-яких продуктів зі свинини в континентальну частину США.

Порти й аеропорти острова постійно контролюються, але канали контрабанди через мігрантів складніше контролювати.