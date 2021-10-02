Второй по величине производитель свинины в мире находится на грани краха из-за африканской чумы

В Западном полушарии в конце июля на свинофермах Доминиканской Республики была зарегистрирована первая за почти 40 лет вспышка африканской чумы свиней. Смертельная болезнь была также обнаружена на Гаити. Второй по величине производитель свинины в мире, США, попытается предотвратить заражение этой болезнью и спасти свою отрасль экспорта свинины стоимостью 7,7 миллиарда долларов.

Вот почему власть так озабочена. «Это проблема не только Пуэрто Рико. Это проблема для всех Соединенных Штатов», — говорит министр сельского хозяйства острова Рамон Гонсалес.

Африканская чума свиней (АЧС) — это смертельное вирусное заболевание, которое убивает животное в течение 10 дней. «Это, пожалуй, самая страшная болезнь свиней», — говорит Лиз Вагстром, главный ветеринар Национального совета производителей свинины, отраслевой группы, представляющей 60 000 американских производителей свинины.

Сложность борьбы с АЧС заключается в том, что ее трудно искоренить и в то же время она очень легко передается. В ходе исследований вирус был обнаружен в костном мозге давно умерших свиней и в продуктах из вяленой ветчины.

Если США допустят распространения чумы животных, то проблема для них будет серьезной, учитывая, что экспорт свинины в США составляет около 7,7 миллиардов долларов в год, сообщает Money.bg.

Лекарства от АЧС не существует, поэтому уничтожение свиней и тщательная дезинфекция ферм после этого — один из немногих способов борьбы с болезнью. Доминиканская Республика уже выбраковала больше 65 700 свиней в этом году, пытаясь избежать повторения вспышки, подобной той, что была в 1970-х годах, когда было уничтожено более 1,4 миллиона животных.

Китай борется с многочисленными вспышками заболевания с тех пор, как оно было впервые обнаружено там в 2018 г. В настоящее время АЧС присутствует в 50 странах Африки, Европы и Азии.

«Это может стать серьезным кризисом здоровья животных нашего поколения», — говорят ветеринары.

США не импортируют свинину с Гаити и Доминиканской Республики. Недавно Пуэрто-Рико запретил экспорт любых продуктов из свинины в континентальную часть США.

Порты и аэропорты острова постоянно контролируются, но каналы контрабанды через мигрантов сложнее контролировать.