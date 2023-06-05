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У США заарештували туриста після того, як той сховався в колесі літака, щоб встигнути на безкоштовний рейс до Маямі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США заарештували туриста після того, як той сховався в колесі літака, щоб встигнути на безкоштовний рейс до Маямі

“Серійного” безквиткового пасажира заарештували, після того як зловили на місці злочину в спробі сховатися в колісному відсіку літака.

Видання New York Post розповідає про 26-річного Джеффрі Гутіреса, звинуваченого в незаконному проникненні в салон повітряного судна авіакомпанії American Airlines. Обвинувачений перестрибнув огорожу в аеропорту Х’юстона і, опинившись на злітній смузі, сховався в літаку до Майямі, уточнює джерело.

“Безквиткаря” під час передпольотної перевірки виявив співробітник аеропорту. У відсіку знаходилися важливі компоненти кермового управління і гідравліки, які, за словами поліції, могли наразити життя 166 пасажирів “серйозної небезпеки”. Чоловіка заарештували за “повторне незаконне проникнення” та призначили йому заставу в один мільйон доларів.

Офіційні особи заявили, що “трюк”, який намагався провернути Гутірес, раніше вже довів свою ефективність, після того, як він сховався в шасі рейсу American Airlines з Гватемали до Майамі в листопаді 2021 року. Поліція зазначила, що обвинувачений тоді в’їхав до США нелегально, хоча неясно, як він потім потрапив до Х’юстона. Згідно з судовими документами, Гутірес бездомний і проходив обстеження щодо психічного захворювання.

Знаходження безбілетника в недозволеному місці призвело до затримок та перебоїв у роботі повітряного транспорту у святкові дні, присвячені Дню поминання. В аеропорту також зазначили, що після інциденту було посилено заходи безпеки.

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