У США пасажир літака відкрив аварійний вихід і пройшов уздовж крила літака (Відео)

Клієнт American Airlines відкрив двері аварійного виходу і ступив на крило літака, повідомляє CBS Miami.

За даними поліції округу Майамі-Дейд, інцидент стався в середу. Рейс прибув до міжнародного аеропорту Майамі з колумбійського міста Калі. Один з пасажирів забрався на крило літака і пішов по ньому. Сталося це, коли лайнер приземлився і вже під’їхав до одного з виходів.

Video of the passenger who climbed out of an emergency window of the plane and walked on the wing after arriving at @iflymia on an American Airlines flight from Cali, Colombia. pic.twitter.com/1nnSsBjXCb

— SFDB (@sfdb) September 30, 2021