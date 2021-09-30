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У США пасажир літака відкрив аварійний вихід і пройшов уздовж крила літака (Відео)

У США пасажир літака відкрив аварійний вихід і пройшов уздовж крила літака
LifeStyleСША
Гліб Парфененко

Клієнт American Airlines відкрив двері аварійного виходу і ступив на крило літака, повідомляє CBS Miami.

За даними поліції округу Майамі-Дейд, інцидент стався в середу. Рейс прибув до міжнародного аеропорту Майамі з колумбійського міста Калі. Один з пасажирів забрався на крило літака і пішов по ньому. Сталося це, коли лайнер приземлився і вже під’їхав до одного з виходів.

В авіакомпанії повідомили, що чоловіка відразу затримали; Про нього подбали прикордонники.

Особа підозрюваного не повідомляється, також невідомо про будь-які пред’явлених йому звинуваченнях. Всі інші пасажири змогли без пригод покинути літак.

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