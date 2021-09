В США пассажир самолета открыл аварийный выход и прошел вдоль крыла (видео)

Клиент American Airlines открыл дверь аварийного выхода и ступил на крыло самолета, сообщает CBS Miami.

По данным полиции округа Майами-Дейд, инцидент произошел в среду. Рейс прибыл в международный аэропорт Майами из колумбийского города Кали. Один из пассажиров забрался на крыло самолета и пошел по нему. Произошло это, когда лайнер приземлился и уже подъехал к одному из выходов.

Video of the passenger who climbed out of an emergency window of the plane and walked on the wing after arriving at @iflymia on an American Airlines flight from Cali, Colombia. pic.twitter.com/1nnSsBjXCb

— SFDB (@sfdb) September 30, 2021