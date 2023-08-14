У США на туристку з України напала акула, відкусивши частину її тіла

У Сполучених Штатах акула напала на українку Тетяну Колтунюк, яка проживає у Нью-Йорку, але родом із Одеси. Повідомляється, що хижачка відкусила близько 9 кілограмів тіла, проте жінці вдалося вижити, і вона перебуває у процесі порятунку медичними працівниками.

65-річна Тетяна Колтунюк зазнала нападу акули біля берега пляжу Роквей-Біч. Хижак відкусив значну ділянку її лівої ноги вище за коліно. Рятувальники почули її крики про допомогу та швидко витягли з води, надавши першу медичну допомогу. Їй також наклали джгут на ногу, щоб зупинити кровотечу до прибуття швидкої допомоги.

Тетяну доправили до лікарні Ямайки, де у вівторок її стан оцінювався як стабільний, але критичний, повідомили представники поліції. Звіт поліції стверджує, що жінка втратила близько 20 фунтів (9 кілограмів) тіла.

Після нападу в понеділок увечері, поліція Нью-Йорка провела широкі обстеження району за допомогою вертольотів та безпілотних літальних апаратів, проте акулу не було виявлено.

“Ми сподіваємося на повне відновлення цієї плавчині. Попри страшну подію, хочемо нагадати мешканцям Нью-Йорка, що акулі укуси на пляжі Роквей-Біч зустрічаються вкрай рідко”, – зазначила прес-секретар департаменту парків Меган Лалор.

Представники департаменту парків та експерти зазначили, що це перша акуляча атака на пляжі Роквей-Біч за останні роки.

“За весь час моєї роботи з акулами, я не чув про подібні травми у наших водах. Сам по собі інцидент незвичайний”, – заявив Ганс Волтерс, польовий вчений з Нью-Йоркського Акваріума Товариства охорони дикої природи.