Всі розділи
ГоловнаСШАУ США на туристку з України напала акула, відкусивши частину її тіла
СШАТуризмУкраїна

У США на туристку з України напала акула, відкусивши частину її тіла

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристку з України покусала акула вперше за багато років у Нью-Йорку

У Сполучених Штатах акула напала на українку Тетяну Колтунюк, яка проживає у Нью-Йорку, але родом із Одеси. Повідомляється, що хижачка відкусила близько 9 кілограмів тіла, проте жінці вдалося вижити, і вона перебуває у процесі порятунку медичними працівниками.

65-річна Тетяна Колтунюк зазнала нападу акули біля берега пляжу Роквей-Біч. Хижак відкусив значну ділянку її лівої ноги вище за коліно. Рятувальники почули її крики про допомогу та швидко витягли з води, надавши першу медичну допомогу. Їй також наклали джгут на ногу, щоб зупинити кровотечу до прибуття швидкої допомоги.

Тетяну доправили до лікарні Ямайки, де у вівторок її стан оцінювався як стабільний, але критичний, повідомили представники поліції. Звіт поліції стверджує, що жінка втратила близько 20 фунтів (9 кілограмів) тіла.

У США на туристку з України напала акула, відкусивши частину її тіла

Після нападу в понеділок увечері, поліція Нью-Йорка провела широкі обстеження району за допомогою вертольотів та безпілотних літальних апаратів, проте акулу не було виявлено.

“Ми сподіваємося на повне відновлення цієї плавчині. Попри страшну подію, хочемо нагадати мешканцям Нью-Йорка, що акулі укуси на пляжі Роквей-Біч зустрічаються вкрай рідко”, – зазначила прес-секретар департаменту парків Меган Лалор.

Представники департаменту парків та експерти зазначили, що це перша акуляча атака на пляжі Роквей-Біч за останні роки.

“За весь час моєї роботи з акулами, я не чув про подібні травми у наших водах. Сам по собі інцидент незвичайний”, – заявив Ганс Волтерс, польовий вчений з Нью-Йоркського Акваріума Товариства охорони дикої природи.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Рибалка ледь не загинула, спіймавши на гачок акулу

Канада
У затоці Фанді на атлантичному узбережжі Канади ледь не...

Акули стали агресивнішими на популярних у туристів курортах: океанологи повідомили лякаючу причину

Греція
На популярних пляжних курортах по всьому світу почала загрозливо...

Акула підійшла прямо до переповненого пляжу, туристи з жахом вискакували з води, а рятувальники кричали в мегафони

Іспанія
Тривожні події розгорнулися на популярному та нині переповненому пляжі...

Туристів попередили: Небезпечні акули дісталися узбережжя Іспанії та Франції

Іспанія
Як повідомляє The Mirror, останнім часом туристи часто спостерігають...

Вчені назвали головний міф про напад акул

Наука
Кліше з популярних фільмів жахів про "страшного плавця" акули...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму