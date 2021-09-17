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У США міст назвали на честь персонажа з Сімпсонів

Гліб Парфененко
У США міст назвали на честь персонажа з Сімпсонів

У Портленді (штат Орегон) міст був названий на честь персонажа «Сімпсонів» – Неда Фландерса, повідомляється на сторінці міського транспортного бюро в Facebook.

Рух автомобілів по ньому заборонено. Його ширина становить 24 фути (7,3 метра), а довжина – 200 футів (60,96 метра).

Фландерс – другорядний персонаж культового серіалу. Надмірно доброзичливий і порядний сусід Сімпсонів виглядає молодше за свої роки, може похвалитися пресом і носить вуса. Харизматичну добродушну людини придумав аніматор Метт Оскар Грьонінг, який народився в Портленді.

«Нед Фландерс – символ добросусідства, до якого ми повинні прагнути в нашому місті», – йдеться в публікації в соцмережі.

Серіал «Сімпсони» йде вже більше 30 років. За цей час було випущено 32 сезона. Прем’єра 33-го запланована на 26 вересня 2021 року. Перший епізод буде схожий на бродвейське шоу, а його головною героїнею стане Мардж.

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