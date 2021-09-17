В США мост назвали в честь персонажа из Симпсонов

В Портленде (штат Орегон) мост был назван в честь персонажа «Симпсонов» — Неда Фландерса, сообщается на странице городского транспортного бюро в Facebook.

Движение автомобилей по нему запрещено. Его ширина составляет 24 фута (7,3 метра), а длина — 200 футов (60,96 метра).

Фландерс — второстепенный персонаж культового сериала. Чрезмерно дружелюбный и порядочный сосед Симпсонов выглядит моложе своих лет, может похвастаться прессом и носит усы. Харизматическую добродушную человека придумал аниматор Мэтт Грёнинг, который родился в Портленде.