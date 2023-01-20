У США авіакомпанія виклала у мережу список заборонених до польотів терористів ФБР

Великий регіональний перевізник, що виконує рейси від імені United Airlines під брендом United Express, випадково злив федеральний список терористів, яким заборонено літати після того, як IT-фахівці залишили файл на незахищеному загальнодоступному сервері.

Список осіб, заборонених до польотів, ведеться Центром перевірки терористів і перебуває у віданні ФБР, а також Міністерства юстиції та інших відомств, включаючи ЦРУ і Міністерство внутрішньої безпеки США.

Федеральний уряд обмежує будь-яку інформацію про цей документ через побоювання, що терористи тоді матимуть можливість обійти заборони.

Політика уряду США полягає в тому, щоб ні підтверджувати, ні спростовувати наявність будь-кого в «чорному списку», хоча того, хто отримав посадковий талон перед вильотом, там точно немає.

До подій 11 вересня федеральний уряд вніс до списку лише 16 осіб, але після теракту він швидко розширився. До 2011 року в документі було близько 16 000 імен, а до 2013 року це число зросло до 47 000 записів.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у новому виявленому в мережі списку міститься понад 1,5 мільйона імен із датами народження.

Хакери знайшли список, переглядаючи загальнодоступний сервер. «Сервер містив дані з версії федерального списку, забороненого до польотів, 2019 року, які включали імена та прізвища та дати народження».

У загальному доступі на сервері виявилися також особисті дані, включаючи номери паспортів, адреси та телефони, приблизно 900 співробітників авіакомпанії. Стверджується, що дані про пасажирів не було скомпрометовано.

У заяві Управління транспортної безпеки (TSA) йдеться, що вона «проводить розслідування у координації з федеральними партнерами».