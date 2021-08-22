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У Нью-Йорку введено надзвичайний стан
США

У Нью-Йорку введено надзвичайний стан

Гліб Парфененко

Губернатор з Нью – Йорка Ендрю Куомо оголосив надзвичайний стан на тлі наближення урагану «Генрі». Влада боїться сильних дощів, поривів вітру та перебоїв в подачі електроенергії повідомляє прес – служба губернатора.

У деяких округах, в тому числі в місті Нью-Йорк, введено надзвичайний стан.

«Шторм, який, як очікується, досягне сили урагану… згідно з прогнозами, він торкнеться прибережних районів, уразить штормовими поривами, сильними зливами, може призвести до масових відключень електроенергії», – йдеться у звіті.

Губернатор Куомо підготував 500 співробітників Національної гвардії для розгортання на Лонг-Айленді і в районі долини Гудзон, щоб при необхідності допомогти місцевій владі запобігти й ліквідувати наслідки урагану. Крім того, він відрядив 11 військових вантажівок і 14 автомобілів Hummer.

Куомо також просить президента США Джо Байдена оголосити надзвичайний стан, який дозволить Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій вжити надзвичайних заходів, включаючи надання прямої федеральної допомоги жителям Нью-Йорка після проходження урагану Генрі.

«Жителям Нью-Йорка не звикати до збитку, що може бути завдано ураганом – ми відчули це під час супер-ураган Сенді, і Генрі повинен стати ураганом такого ж рівня», – сказав Куомо.

За прогнозами, ураган може досягти Нью-Йорка вже вдень у неділю.

Губернатор закликав жителів штату серйозно поставитися до попередження, підготуватися до можливих відключень електроенергії, запастися необхідними запасами та уникати місць, де будуть підтоплення.

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