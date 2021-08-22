В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение

Губернатор из Нью — Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение на фоне приближения урагана «Генри». Власть боится сильных дождей, порывов ветра и перебоев в подаче электроэнергии сообщает пресс — служба губернатора.

В некоторых округах, в том числе в Нью-Йорк, введено чрезвычайное положение.

«Шторм, который, как ожидается, достигнет силы урагана … согласно прогнозам, он коснется прибрежных районов, поразит штормовыми порывами, сильными ливнями, может привести к массовым отключениям электроэнергии», — говорится в отчете.

Губернатор Куомо подготовил 500 сотрудников Национальной гвардии для развертывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзон, чтобы при необходимости помочь местной власти предотвратить и ликвидировать последствия урагана. Кроме того, он отправил 11 военных грузовиков и 14 автомобилей Hummer.

Куомо также просит президента США Джо Байдена объявить чрезвычайное положение, позволит Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям принять чрезвычайные меры, включая предоставление прямой федеральной помощи жителям Нью-Йорка после прохождения урагана Генри.

«Жителям Нью-Йорка не привыкать к ущерба, который может быть нанесен ураганом — мы почувствовали это во время супер-ураган Сэнди, и Генри должен стать ураганом такого же уровня», — сказал Куомо.

По прогнозам, ураган может достичь Нью-Йорка уже днем ​​в воскресенье.

Губернатор призвал жителей штата серьезно отнестись к предупреждению, подготовиться к возможным отключениям электроэнергии, запастись необходимыми запасами и избегать мест, где будут подтопления.