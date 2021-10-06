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Держдепартамент розкрив кількість ядерної зброї США

Гліб Парфененко
Держдепартамент розкрив кількість ядерної зброї США

Держдепартамент розкрив кількість ядерної зброї в арсеналі США. Держдепартамент США заявляє, що це допоможе глобальним зусиллям по контролю за поширенням цієї зброї, повідомляє Associated Press.

Це рішення є зміна політики попереднього уряду президента США Дональда Трампа.

Уряд нинішнього президента Джо Байдена проводить огляд політики в області ядерної зброї, який, як очікується, буде завершено на початку наступного року.

Державний департамент повідомив, що станом на вересень 2020 року запаси зброї США, включаючи діючі і знаходяться на тривалому зберіганні, налічували 3750 одиниць. Це у порівнянні з 3 805 в 2019 році і 3 785 в 2018 році.

У 2003 році ядерний арсенал США налічував трохи більше 10 000 одиниць зброї, а найбільшу кількість було в 1967 році – 31 255 одиниць.

Сполучені Штати в останній раз розкривали інформацію про кількість своєї ядерної зброї в березні 2018 року, заявивши, що за станом на вересень 2017 року його становило 3822 одиниці. Це було на початку президентства Трампа, уряд якого згодом тримало в секреті фактична кількість ядерної зброї.

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