Госдепартамент раскрыл количество ядерного оружия США

Госдепартамент раскрыл количество ядерного оружия в арсенале США. Госдепартамент США заявляет, что это поможет глобальным усилиям по контролю за распространением этого оружия, сообщает Associated Press.

Это решение является изменение политики предыдущего правительства президента США Дональда Трампа.

Правительство нынешнего президента Джо Байдена проводит обзор политики в области ядерного оружия, который, как ожидается, будет завершено в начале следующего года.

Государственный департамент сообщил, что на сентябрь 2020 запасы оружия США, включая действующие и находящихся на длительном хранении, насчитывали 3750 единиц. Это по сравнению с 3805 в 2019 году и 3785 в 2018 году.

В 2003 году ядерный арсенал США насчитывал чуть более 10 000 единиц оружия, а наибольшее количество было в 1967 году — 31255 единиц.

Соединенные Штаты в последний раз раскрывали информацию о количестве своего ядерного оружия в марте 2018 года, заявив, что по состоянию на сентябрь 2017 его составляло 3822 единицы. Это было в начале президентства Трампа, правительство которого впоследствии держало в секрете фактическое количество ядерного оружия.