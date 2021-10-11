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Американський інженер хотів продати інформацію про ядерну силову установку підводних човнів типу «Вірджинія»

Євгеній Подольський

Інженер, що працює на ВМС США, і його дружина були звинувачені в спробі надати іноземній державі надсекретну інформацію про будівництво атомних підводних човнів, повідомила в неділю New York Times.

Як повідомляє газета з посиланням на судові документи, Джонатана Тоббі звинувачували в спробі продати інформацію про ядерну силову установку американських підводних човнів типу «Вірджинія».

Тоббі працював в армії як цивільна особа з 2017 року. Спочатку він перебував на дійсній службі в флоті. Він займається ядерними силовими установками з 2012 року, в тому числі технологіями, розробленими для зниження шуму і вібрації від підводних човнів, які можуть визначати їх місцезнаходження.

“Секретний матеріал включає проекти, які можуть бути корисні широкому колу країн, що будують підводні човни. В рамках угоди з Австралією Сполучені Штати та Сполучене Королівство допомагатимуть країні створювати атомні підводні човни, з необмеженим радіусом дії. Рухові установки працюють настільки тихо, що їх складно виявити”, – констатували «Нью-Йорк Таймс».

Ядерна силова установка є однією з найбільш ретельно охоронюваною інформацією ВМС США, тому що їх реактори працюють на високозбагаченому ураны, який також може бути перетворений в паливо для ядерних бомб. До недавньоъ угоди з Австралією США ділилися цією технологією тільки з Великобританією.

Він сховав SD-карти з секретними даними

Згідно з судовими документами, зазначає New York daily, розслідування справи Тоббса почалося в грудні 2020 року. ФБР отримало посилку, відправлену в «іншу країну», з інструкціями з експлуатації, технічними деталями і пропозицією про таємну співпрацю.

«Будь ласка, передайте цей лист в вашу військову розвідку. (…) Я думаю, що ця інформація буде мати більшу цінність для вашої країни. Це не афера», – цитує фрагмент керівництва «Нью-Йорк Таймс».

У документі описується, що ФБР спостерігало, як інженер за сприяння його дружини Діани Тоббі відправляв інформацію в обмін на платежі. Він пояснює, що сховав SD-карти з секретними даними в бутерброді з арахісовим маслом і пачці жувальної гумки.

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