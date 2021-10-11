Американский инженер хотел продать информацию о ядерной силовой установке подводных лодок типа «Вирджиния»

Инженер, работающий на ВМС США, и его жена были обвинены в попытке предоставить иностранному государству сверхсекретную информацию о строительстве атомных подводных лодок, сообщила в воскресенье New York Times.

Как сообщает газета со ссылкой на судебные документы, Джонатана Тоббе обвиняли в попытке продать информацию о ядерной силовой установке американских подводных лодок типа «Вирджиния».

«В то время как соперники, такие как Россия и Китай, долго искали детали силовой установки американских подводных лодок, было неясно, было ли незапрошенное предложение направлено против врага или союзника», — писала New York daily.

Он отметил, что Тоббе работал в армии как гражданское лицо с 2017 года. Изначально он находился на действительной службе в флоте. Он занимается ядерными силовыми установками с 2012 года, в том числе технологиями, разработанными для снижения шума и вибрации от подводных лодок, которые могут определять их местонахождение.

«Секретный материал включает проекты, которые могут быть полезны широкому кругу стран, строящих подводные лодки. В рамках соглашения с Австралией Соединенные Штаты и Соединенное Королевство будут помогать стране создавать атомные подводные лодки, оснащенные подводными лодками с неограниченным радиусом действия. двигательные установки и работают настолько тихо, что их сложно обнаружить», — констатировали «Нью-Йорк Таймс».

Как он пояснил, ядерная силовая установка является одной из наиболее тщательно охраняемых информацией ВМС США, потому что их реакторы работают на высокообогащенном уране, который также может быть преобразован в топливо для ядерных бомб. До недавнего соглашения с Австралией США делились этой технологией только с Великобританией.

Он спрятал SD-карты с секретными данными

Согласно судебным документам, отмечает New York daily, расследование дела Тоббса началось в декабре 2020 года. ФБР получило посылку, отправленную в «другую страну», с инструкциями по эксплуатации, техническими деталями и предложением о тайном сотрудничестве.

«Пожалуйста, передайте это письмо в вашу военную разведку. (…) Я думаю, что эта информация будет иметь большую ценность для вашей страны. Это не афера», — цитирует фрагмент руководства «Нью-Йорк Таймс». По его словам, телеканал предлагал секреты военно-морского флота в обмен на 100 тысяч. долларов в криптовалюте.

В документе описывается, как ФБР наблюдало, как инженер при содействии его жены Дианы Тоббе отправлял информацию в обмен на платежи. Он объясняет, что спрятал SD-карты с секретными данными, среди прочего. в бутерброде с арахисовым маслом и пачке жевательной резинки.

«Во время работы в Лаборатории атомной энергии Беттиса, малоизвестном правительственном исследовательском центре в Вест-Миффлине, штат Пенсильвания, г-н Тоббе мог иметь доступ к документам, которые он обвиняется в передаче тайному агенту ФБР», — пишет New York Times.

Он цитирует отрывок из перехваченного документа, уверяя, что эта информация «отражает многолетний военно-морской опыт США, который поможет обеспечить безопасность ваших моряков». Джонатан и Дайана Тоббе, арестованные в субботу, должны предстать перед федеральным судом в Мартинсбурге, Западная Вирджиния, во вторник.