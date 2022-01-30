Що змінюється, коли ви проходите 10 000 кроків на день?

Наше життя стає більш динамічним. Ми виправдовуємо себе багатьма зобов’язаннями, щоб не харчуватися здоровішим і не займатися спортом. З іншого боку, ми забуваємо, що ходьба, прогулянки на природі або біговій доріжці в спортзалі — найпростіший спосіб забезпечити фізичну активність. Як щодо челленджа 10 000 кроків на день?

Для деяких з вас це легко можна досягти, і ви, ймовірно, навіть перевищите це число. Іншим може бути цікаво кинути собі виклик, наприклад, починаючи з 5000 або 6000 кроків на день, і сучасні мобільні пристрої будуть відстежувати та повідомляти вас, коли ви досягнете цього числа.

Що змінюється, коли ви проходите 10000 кроків на день?

Ви скинете кілька зайвих кілограмів

Ходьба допомагає нам спалювати зайвий жир, допомагає покращити обмін речовин, роботу лімфатичної системи. Проходячи 10 000 кроків на день або навіть трохи більше, ви напевно зменшите затримку води. Але, звичайно, це не означає, що, пройшовши їх, ви повинні бути винагороджені піцею, картоплею, випічкою. Втрата ваги супроводжуватиметься здоровим харчуванням та питтям.

Підвищення рівня енергії

Багато людей відмовляються від фізичних вправ до роботи або після роботи, тому що відчувають втому. Але коли ваш рівень фізичної активності рівномірно розподілений протягом дня, ви маєте більше шансів отримати добову дозу фізичної активності, не перевантажуючи її. Ви можете робити короткі прогулянки під час обідньої перерви, пересуватися протягом робочого дня за допомогою кількох кроків в офісі, користуватися сходами замість ліфта.

Так ви, самі того не усвідомлюючи, накопичуєте кроки за день, рівень енергії вищий, і навіть якщо ви втомилися після роботи, легке фізичне навантаження, наприклад ходьба, підніме настрій.

Ви будете насолоджуватися найкращим сном

Ходити по 10 000 кроків на день або більше це, безумовно, втомлює. Але добре те, що у такий спосіб фізична активність допомагає знизити рівень стресу. Якщо ваші прогулянки у парку, у горах, на природі ще більше допоможуть вам збалансувати свої емоції. Наприкінці дня ви задоволені, спокійніше і ризик безсоння нижче.

Позитивний погляд на життя

Ходьба безперечно допомагає нам залишатися в кращій формі. Коли рівень фізичної активності підвищується, ваше тіло виділяє гормони щастя, відомі як ендорфіни. Вплив, який вони роблять на наше тіло, полягає в тому, щоб допомогти нам почуватися щасливішим, спокійнішим, почуватися краще. Все це допомагає нам дивитися на проблеми у нашому житті не як на непереборні перешкоди. Ми впевненіші у собі, більше подобаємося собі, бачимо у житті більше позитиву. Ми не повинні забувати, що хороше емоційне здоров’я є основою нашого фізичного здоров’я.