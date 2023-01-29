Експерти назвали туристичні пам’ятки, які не виправдали очікування мандрівників

Експерти британської платформи King Casino Bonus провели дослідження та назвали туристичні пам’ятки, які не виправдали очікування мандрівників. У рейтингу брали участь 85 міст, їх туроб’єкти оцінювалися на основі 850 000 відгуків та коментарів.

Лідирує у ТОП-10 найпереоціненіших пам’яток світу вулиця Каосан у Бангкоку, столиці Таїланду — про своє розчарування заявили 16.6% туристів.

На другому місці — турецька Анталія з 16.5%, аквапарк Water Planet у якій став найпереоціненішою пам’яткою міста.

Трійку лідерів антирейтингу замикає Орчард-роуд у Сінгапурі із 15.8% негативних відгуків. До ТОП-10 також увійшли Німецький музей у Мюнхені (15.7%), парк розваг Fiabilandia в італійському Ріміні (14.2%), Калле Очо у Маленькій Гавані в американському Маямі (13.9%), пляж Джуху в індійському Мумбаї (13.9%).

Крім того, до десятки були включені: колесо огляду London Eye у Лондоні (13.8%), Монмартр у Парижі (13.8%) та статуя Хатіко у Токіо (13.6%).