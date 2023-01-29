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Експерти назвали туристичні пам’ятки, які не виправдали очікування мандрівників

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти назвали туристичні пам'ятки, які не виправдали очікування мандрівників

Експерти британської платформи King Casino Bonus провели дослідження та назвали туристичні пам’ятки, які не виправдали очікування мандрівників. У рейтингу брали участь 85 міст, їх туроб’єкти оцінювалися на основі 850 000 відгуків та коментарів.

Лідирує у ТОП-10 найпереоціненіших пам’яток світу вулиця Каосан у Бангкоку, столиці Таїланду — про своє розчарування заявили 16.6% туристів.

На другому місці — турецька Анталія з 16.5%, аквапарк Water Planet у якій став найпереоціненішою пам’яткою міста.

Трійку лідерів антирейтингу замикає Орчард-роуд у Сінгапурі із 15.8% негативних відгуків. До ТОП-10 також увійшли Німецький музей у Мюнхені (15.7%), парк розваг Fiabilandia в італійському Ріміні (14.2%), Калле Очо у Маленькій Гавані в американському Маямі (13.9%), пляж Джуху в індійському Мумбаї (13.9%).

Крім того, до десятки були включені: колесо огляду London Eye у Лондоні (13.8%), Монмартр у Парижі (13.8%) та статуя Хатіко у Токіо (13.6%).

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