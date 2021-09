Сильний вибух в будинку в Швеції. Близько дюжини чоловік були госпіталізовані

Вранці стався сильний вибух і пожежа в багатоквартирному будинку в центрі Гетеборга на заході Швеції. За останньою інформацією, госпіталізовано 16 осіб. Четверо з них серйозно поранені; три літні жінки і чоловік.

Було евакуйовано кілька сотень жителів. На це місце прибуло близько дюжини команд рятувальників, пожежних команд і поліції. Через кілька годин після початку пожежі гасіння пожежі триває. Весь район оповитий густим димом.

An #explosion hits a residential building in the Sweden’s #Gothenburg,about 25 people were taken to hospital.#Göteborg pic.twitter.com/NB1KMR2F3p

— 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) September 28, 2021