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ШВЕЦІЯ

Сильний вибух в будинку в Швеції. Близько дюжини чоловік були госпіталізовані

Євгеній Подольський

Вранці стався сильний вибух і пожежа в багатоквартирному будинку в центрі Гетеборга на заході Швеції. За останньою інформацією, госпіталізовано 16 осіб. Четверо з них серйозно поранені; три літні жінки і чоловік.

Було евакуйовано кілька сотень жителів. На це місце прибуло близько дюжини команд рятувальників, пожежних команд і поліції. Через кілька годин після початку пожежі гасіння пожежі триває. Весь район оповитий густим димом.

Вибух стався незадовго до 5:00. В результаті виникла пожежа, що торкнулася, в тому числі, три сходові клітки будинку і підземний гараж. Деякі жителі, побоюючись за своє життя, вистрибували з вікон і з балконів.

Причини вибуху поки не відомі. Поліція виключила витік газу. Вже розпочато розслідування, щоб побачити, що це завдало серйозної шкоди і може поставити під загрозу безліч людей.

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