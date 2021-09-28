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ШВЕЦИЯ

Сильный взрыв в доме в Швеции. Около дюжины человек были госпитализированы

Евгений Подольский

Утром произошел сильный взрыв и пожар в многоквартирном доме в центре Гетеборга на западе Швеции. По последней информации, госпитализировано 16 человек. Четверо из них серьезно ранены; три пожилые женщины и мужчина.

Было эвакуировано несколько сотен жителей. На это место прибыло около дюжины команд спасателей, пожарных команд и полиции. Спустя несколько часов после начала пожара тушение пожара продолжается. Весь район окутан густым дымом.

Взрыв произошел незадолго до 5:00. В результате возник пожар, затронувший, в том числе, три лестничные клетки дома и подземный гараж. Некоторые жители, опасаясь за свою жизнь, выпрыгивали из окон и с балконов.

Причины взрыва пока не известны. Полиция исключила утечку газа. Уже начато расследование, чтобы увидеть, что это нанесло серьезный ущерб и может поставить под угрозу множество людей.

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