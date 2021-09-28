Сильный взрыв в доме в Швеции. Около дюжины человек были госпитализированы

Утром произошел сильный взрыв и пожар в многоквартирном доме в центре Гетеборга на западе Швеции. По последней информации, госпитализировано 16 человек. Четверо из них серьезно ранены; три пожилые женщины и мужчина.

Было эвакуировано несколько сотен жителей. На это место прибыло около дюжины команд спасателей, пожарных команд и полиции. Спустя несколько часов после начала пожара тушение пожара продолжается. Весь район окутан густым дымом.

An #explosion hits a residential building in the Sweden’s #Gothenburg，about 25 people were taken to hospital.#Göteborg pic.twitter.com/NB1KMR2F3p — 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) September 28, 2021

Взрыв произошел незадолго до 5:00. В результате возник пожар, затронувший, в том числе, три лестничные клетки дома и подземный гараж. Некоторые жители, опасаясь за свою жизнь, выпрыгивали из окон и с балконов.

Причины взрыва пока не известны. Полиция исключила утечку газа. Уже начато расследование, чтобы увидеть, что это нанесло серьезный ущерб и может поставить под угрозу множество людей.