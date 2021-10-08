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ЯПОНИЯ

Более 30 человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии (видео)

Глеб Парфененко
Более 30 человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии (видео)

Как сообщил сегодня информационное агентство Kyodo, число жертв вчерашнего землетрясения силой 5,9 балла в столичном регионе Японии увеличилось до 30 человек.

В больницу попали 32 человека с различными травмами. Большинство пострадавших при падении получили синяки и ушибы. Состояние трех пострадавших тяжелое.

В настоящее время восстановлено движение метро и большинства поездов в области.

Землетрясение произошло минувшей ночью, и сначала было объявлено, что его сила составляет 6,1 балла, но впоследствии национальный метеорологический департамент внес поправки в данные.

Землетрясение было зарегистрировано в 22.41 по местному времени (13.41 по Гринвичу) и мало пятую степень по японскому масштаба, что могло вызвать повреждения зданий и привести к отключению электроэнергии, сообщила Японская метеорологическая служба.

Эпицентр землетрясения находился на границе префектур Токио и Тиба на глубине 75 километров.

Угроза цунами не объявлена. Движение поездов на линии в Токио, где после землетрясения сошел с рельсов экспресс, еще не восстановлено.

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