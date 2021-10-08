Понад 30 людей постраждали в результаті потужного землетрусу в Японії (Відео)

Як повідомило сьогодні інформаційне агентство Kyodo, число жертв вчорашнього землетрусу силою 5,9 бала в столичному регіоні Японії збільшилася до 30 осіб.

В лікарні потрапили 32 людини з різними травмами. Більшість постраждалих при падінні отримали синці та забої. Стан трьох постраждалих тяжкий.

В даний час відновлено рух метро і більшості поїздів в області.

Землетрус стався минулої ночі, і спочатку було оголошено, що його сила становить 6,1 бала, але згодом національний метеорологічний департамент вніс поправки в дані.

Землетрус було зареєстровано в 22.41 за місцевим часом (13.41 за Гринвічем) і мало п’яту ступінь по японському масштабу, що могло викликати пошкодження будівель і привести до відключення електроенергії, повідомила Японська метеорологічна служба.

Епіцентр землетрусу знаходився на кордоні префектур Токіо і Тіба на глибині 75 кілометрів.

Загроза цунамі не оголошена. Рух поїздів на лінії в Токіо, де після землетрусу зійшов з рейок експрес, ще не відновлено.